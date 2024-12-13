Creador de Vídeos de Formación para Empleados: Crea Contenido Atractivo Rápidamente
Crea rápidamente vídeos de formación para empleados que impulsen la retención. Nuestra plataforma aprovecha poderosos avatares de IA para simplificar la producción para los equipos de L&D.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 90 segundos dirigido a todos los empleados, presentando información crítica de manera formal pero fácil de entender. El estilo visual debe ser limpio y profesional, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para la estructura, incorporando subtítulos claros y una voz en off confiada a partir de un guion de texto a vídeo para asegurar la precisión en los vídeos de formación.
Diseña un vídeo de formación de 2 minutos para empleados explicando el proceso de presentación de gastos, con el objetivo de una presentación altamente instructiva y detallada. El estilo visual debe ser directo y claro, empleando un avatar de IA para guiar cada paso con una generación de voz en off precisa, haciendo que la tarea, a menudo compleja, sea simple y fácil de seguir para crear vídeos de formación.
Crea un vibrante vídeo de habilitación de ventas de 45 segundos diseñado para equipos de ventas para resaltar las características clave de un nuevo producto, fomentando la emoción y la confianza. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, utilizando diversos elementos de la biblioteca de medios y empleando una voz en off convincente generada a partir de un guion para crear vídeos de formación atractivos que se conviertan fácilmente en diferentes plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Más Cursos de Formación.
Desarrolla y entrega eficientemente cursos de formación extensos a una fuerza laboral global, ampliando las oportunidades de aprendizaje para todos los empleados.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza IA para producir vídeos de formación altamente atractivos que capturen la atención y mejoren significativamente la retención de conocimientos entre tus empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para empleados?
HeyGen es una plataforma de vídeo de IA diseñada para ser un creador intuitivo de vídeos de formación para empleados. Te permite crear vídeos de formación profesional de manera eficiente utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, agilizando significativamente el proceso de producción para los equipos de L&D.
¿Puede HeyGen producir vídeos de formación atractivos con avatares de IA y voces en off?
Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos de formación altamente atractivos aprovechando avatares de IA realistas y voces en off de IA naturales. Esto asegura que tu contenido capture la atención y comunique efectivamente información crucial, haciendo que tu formación sea más impactante.
¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear usando la plataforma de vídeo de IA de HeyGen?
HeyGen es un software de formación versátil perfecto para una amplia gama de contenidos, incluyendo la incorporación de empleados, habilitación de ventas, formación en cumplimiento y vídeos de formación detallados. Nuestra plataforma ofrece varias plantillas y herramientas de IA para satisfacer diversas necesidades de aprendizaje organizacional.
¿Ofrece HeyGen características para mejorar la profesionalidad de los vídeos de formación?
Sí, HeyGen proporciona características robustas para elevar la calidad de tus vídeos de formación. Puedes incluir subtítulos automáticos para accesibilidad, utilizar controles de marca para mantener la identidad visual de tu empresa e incluso integrar grabación de pantalla para tutoriales técnicos completos.