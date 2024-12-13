Generador de Vídeos de Despliegue para Empleados: Optimiza tus Comunicaciones Internas

Transforma tus guiones en vídeos de introducción y formación atractivos, reduciendo costes con Texto a vídeo desde guión.

Desarrolla un vídeo de introducción de 45 segundos diseñado para que los nuevos empleados comprendan rápidamente el nuevo software de RRHH de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y profesional, con una narración en off clara y tranquilizadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las características clave y simplificar el proceso de formación, haciendo que los despliegues de software complejos sean fácilmente comprensibles para una audiencia diversa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para todos los empleados, anunciando una actualización significativa de la política de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y directo, acompañado de música de fondo animada. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido rápidamente e incluye subtítulos para garantizar la accesibilidad para todos los miembros del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corporativo de 60 segundos para equipos de departamentos específicos, que sirva como un módulo de formación rápida sobre una herramienta de gestión de proyectos actualizada. La estética debe ser limpia e informativa, incorporando gráficos animados con una voz calmada e instructiva. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar los pasos complejos de manera clara y concisa, mejorando los vídeos de formación práctica.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de compromiso de empleados de 20 segundos, dirigido a los nuevos contratados que se incorporan a la empresa este trimestre. El estilo visual y de audio debe ser cálido e inclusivo, con música de fondo ligera, estableciendo un tono positivo. Emplea el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas internas y utiliza avatares de AI para entregar mensajes de bienvenida personalizados y atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Despliegue para Empleados

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo atractivos y con marca para nuevos software, políticas o iniciativas para informar y entusiasmar a tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guión
Genera rápidamente tu contenido de vídeo inicial introduciendo tu mensaje usando nuestra función de "Texto a vídeo desde guión" para una creación de contenido eficiente.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Mejora el compromiso eligiendo un "avatar AI" profesional para entregar tu mensaje, añadiendo un toque humano sin filmación adicional.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mantén la consistencia utilizando "Controles de marca (logo, colores)" para incorporar la identidad visual de tu empresa directamente en el vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con el tamaño adecuado usando "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" y distribúyelo sin problemas para comunicaciones internas efectivas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Comunicaciones Internas

Explica claramente nuevas iniciativas, anuncios de la empresa o actualizaciones de software con vídeos generados por AI atractivos y fáciles de entender.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación e introducción?

HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos AI para optimizar la producción de vídeos de formación e introducción de alta calidad. Los usuarios pueden transformar guiones en contenido atractivo utilizando avatares de AI y una biblioteca de plantillas de vídeo, permitiendo una creación de vídeos escalable con facilidad.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para mejorar las comunicaciones internas?

HeyGen permite a las organizaciones mejorar las comunicaciones internas y el compromiso de los empleados a través de la creación dinámica de vídeos corporativos. Con avatares de AI y controles de marca robustos, HeyGen asegura mensajes consistentes e impactantes que resuenan con tu equipo.

¿Puedo personalizar vídeos con los elementos específicos de mi marca en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores y fuentes directamente en tus creaciones de vídeo. Esto asegura que cada vídeo mantenga la identidad distintiva de tu empresa en todo tu contenido.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con despliegues de software eficientes y contenido de RRHH?

HeyGen es un generador ideal de vídeos de despliegue para empleados, facilitando una comunicación rápida y clara para despliegues de software y contenido crítico de RRHH. Sus capacidades de texto a vídeo, combinadas con opciones para subtítulos y generación de narraciones, hacen que sea sencillo producir vídeos de bienvenida y tutoriales atractivos.

