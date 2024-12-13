Generador de Vídeos de Despliegue para Empleados: Optimiza tus Comunicaciones Internas
Transforma tus guiones en vídeos de introducción y formación atractivos, reduciendo costes con Texto a vídeo desde guión.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para todos los empleados, anunciando una actualización significativa de la política de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y directo, acompañado de música de fondo animada. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido rápidamente e incluye subtítulos para garantizar la accesibilidad para todos los miembros del equipo.
Produce un vídeo corporativo de 60 segundos para equipos de departamentos específicos, que sirva como un módulo de formación rápida sobre una herramienta de gestión de proyectos actualizada. La estética debe ser limpia e informativa, incorporando gráficos animados con una voz calmada e instructiva. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar los pasos complejos de manera clara y concisa, mejorando los vídeos de formación práctica.
Diseña un vídeo de compromiso de empleados de 20 segundos, dirigido a los nuevos contratados que se incorporan a la empresa este trimestre. El estilo visual y de audio debe ser cálido e inclusivo, con música de fondo ligera, estableciendo un tono positivo. Emplea el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas internas y utiliza avatares de AI para entregar mensajes de bienvenida personalizados y atractivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora los resultados de aprendizaje y la retención de conocimientos para nuevas políticas o despliegues de software utilizando vídeos dinámicos de AI.
Desarrolla Formación e Introducción Escalables.
Produce rápidamente contenido diverso de RRHH para equipos globales y nuevos contratados, asegurando experiencias de introducción consistentes y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación e introducción?
HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos AI para optimizar la producción de vídeos de formación e introducción de alta calidad. Los usuarios pueden transformar guiones en contenido atractivo utilizando avatares de AI y una biblioteca de plantillas de vídeo, permitiendo una creación de vídeos escalable con facilidad.
¿Qué ventajas ofrece HeyGen para mejorar las comunicaciones internas?
HeyGen permite a las organizaciones mejorar las comunicaciones internas y el compromiso de los empleados a través de la creación dinámica de vídeos corporativos. Con avatares de AI y controles de marca robustos, HeyGen asegura mensajes consistentes e impactantes que resuenan con tu equipo.
¿Puedo personalizar vídeos con los elementos específicos de mi marca en HeyGen?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores y fuentes directamente en tus creaciones de vídeo. Esto asegura que cada vídeo mantenga la identidad distintiva de tu empresa en todo tu contenido.
¿Cómo puede HeyGen ayudar con despliegues de software eficientes y contenido de RRHH?
HeyGen es un generador ideal de vídeos de despliegue para empleados, facilitando una comunicación rápida y clara para despliegues de software y contenido crítico de RRHH. Sus capacidades de texto a vídeo, combinadas con opciones para subtítulos y generación de narraciones, hacen que sea sencillo producir vídeos de bienvenida y tutoriales atractivos.