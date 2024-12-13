Generador de Vídeos de Retención de Empleados: Aumenta el Compromiso Hoy

Crea vídeos personalizados de bienvenida y comunicación interna sin esfuerzo con avatares de IA para aumentar significativamente el compromiso de los empleados.

Crea un vídeo de bienvenida personalizado de 45 segundos para nuevos empleados, presentando un avatar de IA amigable que introduzca los valores de la empresa y a los miembros del equipo. Este vídeo debe mantener un estilo visual profesional pero acogedor, complementado con música de fondo cálida, utilizando los avatares de IA de HeyGen para hacer que la experiencia inicial sea atractiva y memorable para cada nuevo recluta.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de agradecimiento de 30 segundos dirigido a los empleados actuales, celebrando los logros recientes del equipo y las contribuciones individuales. El estilo visual debe ser inspirador y festivo con colores brillantes, acompañado de música motivadora y alegre, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para transmitir mensajes sinceros de los líderes para una comunicación interna efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de retención de conocimiento de 60 segundos diseñado para todos los empleados, explicando un nuevo proceso interno o actualización de software. El vídeo debe ser visualmente claro y conciso, utilizando gráficos modernos y un tono de audio neutral e informativo, mejorado con los subtítulos de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión en equipos diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo dinámico de cultura empresarial de 50 segundos, dirigido al personal actual, mostrando el vibrante ambiente de trabajo y los beneficios para los empleados para reforzar un enfoque de 'generador de vídeos de retención de empleados'. Emplea un estilo visual profesional y aspiracional con música de fondo enérgica y alegre, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente mensajes clave sobre el crecimiento y las oportunidades de la empresa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Retención de Empleados

Crea vídeos personalizados e impactantes para la retención de empleados de manera rápida y eficiente, fortaleciendo la comunicación interna y fomentando una cultura laboral positiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para la comunicación interna e iniciativas de RRHH.
2
Step 2
Genera Contenido
Introduce tu guion y aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para crear automáticamente una narración y visuales de vídeo atractivos.
3
Step 3
Personaliza tu Mensaje
Mejora tu vídeo seleccionando un "avatar de IA" para representar tu mensaje, añadiendo un toque personal y relatable para tus empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varios canales de comunicación interna, asegurando un amplio alcance y compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta la Comunicación Interna y el Agradecimiento

.

Produce vídeos motivacionales y de agradecimiento con los avatares de IA de HeyGen, fortaleciendo la comunicación interna y aumentando la moral de los empleados para una mejor retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la retención de empleados a través de vídeos?

HeyGen actúa como un eficaz "generador de vídeos de retención de empleados", permitiendo a las organizaciones crear "vídeos de bienvenida" y "vídeos personalizados" atractivos. Utilizando avanzados "avatares de IA", HeyGen ayuda a construir conexiones más fuertes y fomentar una experiencia laboral positiva desde el primer día.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para transformar texto en contenido de vídeo?

HeyGen es una "plataforma de vídeo de IA" de vanguardia que convierte eficientemente "texto a vídeo desde guion". Nuestra poderosa "generación de voz en off" y realistas "avatares de IA" dan vida a tu contenido escrito, simplificando ideas complejas para una comunicación interna efectiva.

¿Puede HeyGen optimizar las plataformas de vídeo de RRHH para la formación y retención de conocimiento?

Absolutamente, HeyGen mejora significativamente las "plataformas de vídeo de RRHH" proporcionando una herramienta poderosa para crear "vídeos de formación" y promover la "retención de conocimiento". Con "plantillas de vídeo" personalizadas y características fáciles de usar, agiliza la creación de contenido atractivo para iniciativas de comunicación interna.

¿Cómo facilita HeyGen la comunicación interna personalizada y de agradecimiento?

HeyGen capacita a las organizaciones para crear "vídeos personalizados" y sinceros "vídeos de agradecimiento" a gran escala. Sus capacidades, incluyendo el "soporte multilingüe", aseguran que tu "comunicación interna" sea impactante y resuene con cada empleado, fomentando una cultura de aprecio.

