Crea un vídeo de bienvenida personalizado de 45 segundos para nuevos empleados, presentando un avatar de IA amigable que introduzca los valores de la empresa y a los miembros del equipo. Este vídeo debe mantener un estilo visual profesional pero acogedor, complementado con música de fondo cálida, utilizando los avatares de IA de HeyGen para hacer que la experiencia inicial sea atractiva y memorable para cada nuevo recluta.

Generar Vídeo