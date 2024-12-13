Creador de Vídeos para el Desarrollo de Relaciones Laborales para Equipos Comprometidos

Impulsa el compromiso de los empleados y la comunicación interna sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde el guion para crear vídeos impactantes.

437/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un mensaje de celebración conciso de 30 segundos para empleados actuales y líderes de equipo, destacando logros recientes para impulsar los vídeos de compromiso de los empleados. Utiliza visuales dinámicos y animados con música de fondo inspiradora y asegúrate de que todos los puntos clave se refuercen con subtítulos claros para un impacto máximo. Este contenido pertenece a los vídeos de comunicación corporativa para fomentar la positividad interna.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para todos los empleados y gerentes, aclarando una nueva política de la empresa como parte de los vídeos de comunicación interna. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado por una generación de voz en off autoritaria usando un guion. Este contenido es crucial para cualquier creador de vídeos de RRHH que necesite transmitir actualizaciones importantes de manera clara y eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo animado de 20 segundos celebrando un éxito reciente del equipo, dirigido a todos los empleados y líderes para fortalecer el desarrollo de relaciones laborales. Visualmente, debe ser celebratorio y edificante, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para clips dinámicos y música de fondo motivadora. Este tipo de salida de Creador de Vídeos de Formación de RRHH con IA mantiene el ánimo alto y reconoce las contribuciones de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos para el desarrollo de relaciones laborales

Construye conexiones internas más fuertes y fomenta el compromiso con contenido de vídeo profesional impulsado por IA en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Selecciona una Base
Comienza tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de **plantillas y escenas** de vídeo diseñadas profesionalmente para diversas necesidades de comunicación. Esto proporciona un punto de partida rápido y efectivo para tu vídeo de desarrollo de relaciones laborales.
2
Step 2
Crea tu Narrativa
Transforma fácilmente tu guion en contenido de vídeo atractivo. Elige entre una selección diversa de **avatares de IA** para representar tu mensaje, dando vida a tu historia de desarrollo de relaciones laborales con presentadores de apariencia humana.
3
Step 3
Añade un Toque Profesional
Personaliza tu vídeo con **controles de marca** como el logotipo y los colores de tu empresa para asegurar la consistencia. Genera **subtítulos** precisos para que tu mensaje sea accesible e impactante para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Compromete
Una vez que tu vídeo esté perfecto, **expórtalo** fácilmente en el aspecto y resolución deseados. Distribuye tus atractivos **vídeos de compromiso de empleados** a través de canales internos para fomentar relaciones más fuertes y una fuerza laboral conectada.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea comunicaciones internas inspiradoras para el compromiso

.

Produce vídeos motivadores y edificantes para fomentar una cultura laboral positiva y fortalecer los lazos entre empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?

HeyGen permite a los profesionales de RRHH crear vídeos de comunicación interna atractivos sin esfuerzo. Utilizando su plataforma intuitiva y plantillas de vídeo personalizables, puedes producir contenido atractivo que fomente un fuerte desarrollo de relaciones laborales.

¿Puede HeyGen usarse como un Creador de Vídeos de Formación de RRHH con IA?

Absolutamente. HeyGen es un potente Creador de Vídeos de Formación de RRHH con IA que transforma guiones en vídeos de formación de alta calidad. Con avatares de IA y generación de voz en off, agiliza la producción de programas de formación corporativa y vídeos de compromiso de los empleados.

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de vídeo con IA efectiva para la comunicación con empleados?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de IA y capacidades de texto a vídeo para hacer que la comunicación con empleados sea altamente atractiva. Esta plataforma de vídeo con IA te permite generar rápidamente vídeos profesionales, asegurando que tus mensajes sean impactantes y consistentes.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizadas para la comunicación corporativa?

Sí, HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizadas y controles de marca robustos para alinear todos tus vídeos de comunicación corporativa con la identidad de tu empresa. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todos tus esfuerzos de comunicación con empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo