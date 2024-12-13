Generador de Explicadores de Procesos de Empleados: Simplifica la Formación en RRHH

Simplifica la formación en RRHH y la incorporación de empleados con nuestro generador de vídeos explicativos de IA. Convierte sin esfuerzo tus guiones en vídeos atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo profesional de 60 segundos para nuevos empleados y profesionales de RRHH, detallando los pasos cruciales del proceso de incorporación de empleados utilizando un estilo visual limpio e informativo y una voz en off de IA calmada y autoritaria. Este vídeo "Generador de Explicadores de Procesos de RRHH" debe aprovechar la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un audio consistente y de alta calidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos para empleados actuales y líderes de equipo, ilustrando un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) común con gráficos atractivos y un avatar de IA animado. Este "Generador de Explicadores Potenciado por IA" debe demostrar claramente los pasos, utilizando los avatares de IA de HeyGen para hacer las instrucciones más personales y memorables.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para todos los empleados, explicando un proceso interno simple como la presentación de un informe de gastos, presentado con iconos animados amigables y accesibles y texto. Esta guía de "Creación de contenido fácil" necesita información clara y fácilmente digerible y debe incorporar subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo rápido de 50 segundos para jefes de departamento y gerentes de formación, proporcionando una visión general de un nuevo módulo de formación. El estilo visual debe ser casual de negocios y consistente, enfatizando las plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido y soluciones de formación escalables.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Procesos de Empleados

Transforma sin esfuerzo procedimientos complejos de RRHH y materiales de formación en vídeos explicativos claros y atractivos, simplificando la comprensión de los empleados y mejorando la retención.

1
Step 1
Crea Tu Guion Explicativo
Comienza creando o pegando tu guion. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para generar instantáneamente la base de tu explicador de procesos de empleados, facilitando la creación de contenido.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Talento
Selecciona entre una amplia gama de plantillas profesionales y elige un avatar de IA para presentar tu explicador. Esto da vida a tu guion instantáneamente con visuales atractivos.
3
Step 3
Añade Personalización y Pulido
Mejora tu vídeo con imágenes, vídeos y música relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. Usa el editor de arrastrar y soltar para personalizar escenas y refinar tu mensaje.
4
Step 4
Exporta para Formación Escalable
Genera tu vídeo final de explicador de procesos de empleados, completo con subtítulos generados automáticamente. Exporta tu vídeo de alta calidad para facilitar la formación escalable en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Complejos

.

Descompone procesos de empleados intrincados, políticas de RRHH y SOPs en vídeos explicativos fácilmente comprensibles y digeribles.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la generación de explicadores de procesos de RRHH?

HeyGen funciona como un intuitivo Generador de Explicadores de Procesos de RRHH, permitiéndote simplificar la formación en RRHH transformando texto en vídeos atractivos. Puedes crear contenido efectivo de incorporación de empleados utilizando avatares de IA realistas y texto a vídeo desde el guion.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos explicativos de IA fácil de usar?

HeyGen es un generador de vídeos explicativos de IA diseñado para la creación de contenido fácil con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y su extensa biblioteca de plantillas profesionales. Esto permite a cualquiera producir vídeos explicativos de alta calidad sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación de empleados escalables?

Sí, HeyGen permite una formación escalable proporcionando herramientas para generar rápidamente vídeos de formación de empleados y SOPs con calidad consistente. Utiliza la voz en off de IA y subtítulos automáticos para llegar a una audiencia más amplia de manera eficiente.

¿Qué características específicas hacen de HeyGen un efectivo Generador de Explicadores Potenciado por IA?

HeyGen es un Generador de Explicadores Potenciado por IA que utiliza inteligencia artificial avanzada para transformar guiones en vídeos dinámicos. Cuenta con avatares de IA realistas, funcionalidad de texto a vídeo desde el guion y generación de voz en off sofisticada para dar vida a tu contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo