Creador de Vídeos de Políticas para Empleados para Cumplimiento de RRHH Simplificado

Crea rápidamente actualizaciones de políticas atractivas con avatares de AI, asegurando una comunicación clara y mejorando la comprensión de los empleados.

Crea un vídeo de 45 segundos para todos los empleados, explicando una nueva actualización de la política de trabajo remoto con un estilo visual y auditivo profesional pero amigable, incorporando texto claro en pantalla y música de fondo relajante para mejorar la comunicación interna. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados y personal existente, describiendo los vídeos esenciales de formación en cumplimiento sobre privacidad de datos. El estilo visual debe ser accesible con gráficos ilustrativos, y el tono de audio calmado y tranquilizador, presentando un avatar de AI para transmitir la información de manera clara y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gerentes y líderes de equipo, simplificando la compleja política de permisos de la empresa. El estilo visual y auditivo debe ser dinámico con visuales animados y música de fondo animada, haciendo el contenido fácil de digerir, y aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de bienvenida de 50 segundos dirigido a nuevos empleados, presentando los principios fundamentales de la Comunicación de RRHH de la empresa. Este vídeo de incorporación debe tener un estilo visual cálido y acogedor con metraje de alta calidad, acompañado de una banda sonora inspiradora, y construido utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un creador de vídeos de políticas para empleados

Optimiza la comunicación de RRHH y asegura el cumplimiento con vídeos de políticas atractivos. Crea fácilmente contenido profesional para incorporaciones y actualizaciones en solo unos pocos pasos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando tu mensaje de política. Pega tu texto en el editor, y nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion lo preparará para la producción de vídeo, asegurando claridad y precisión para tu audiencia.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Mejora el compromiso eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI realistas. Estos presentadores articularán los detalles de tu política con voz natural, haciendo que la información compleja sea más fácil de digerir.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con imágenes, vídeos y fondos relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios. Aplica los colores y el logo de tu marca para mantener una imagen de empresa consistente.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos para accesibilidad y genéralo en varios formatos de aspecto. Comparte fácilmente tus vídeos de formación en cumplimiento a través de canales de comunicación interna para informar efectivamente a tu equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Refuerza la Cultura y Valores de la Empresa

Utiliza contenido de vídeo atractivo para fomentar un ambiente de trabajo positivo y comunicar valores esenciales de la empresa y pautas de comportamiento.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de políticas para empleados?

HeyGen actúa como un "creador de vídeos de políticas para empleados" intuitivo, permitiendo a los equipos de RRHH producir rápidamente "comunicaciones internas" atractivas y "vídeos de formación en cumplimiento". Utiliza avatares de AI y la función de texto a vídeo para transformar políticas complejas en contenido de vídeo claro e impactante sin esfuerzo.

¿Qué tipos de vídeos de Comunicación de RRHH puede ayudar a producir HeyGen?

HeyGen es un versátil "creador de vídeos de RRHH" que apoya la creación de una amplia gama de vídeos de "Comunicación de RRHH", incluyendo dinámicos "vídeos de incorporación", informativos "vídeos de reclutamiento" y esenciales "actualizaciones de políticas". Sus plantillas de vídeo y subtítulos automáticos agilizan la producción para cualquier necesidad de RRHH.

¿Es HeyGen un creador de vídeos de AI efectivo para usuarios no técnicos?

Sí, HeyGen está diseñado como un "creador de vídeos de AI" accesible para todos, independientemente de las habilidades técnicas. Nuestra plataforma simplifica la creación de vídeos con características como avatares de AI, texto a vídeo desde guion, y una robusta biblioteca de medios, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea sencilla para la comunicación interna.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación en cumplimiento multilingües?

Absolutamente, HeyGen facilita la creación de completos "vídeos de formación en cumplimiento" con una robusta generación de voz en off y subtítulos automáticos en múltiples idiomas. Esto asegura que tus críticas "actualizaciones de políticas" lleguen efectivamente a una base de empleados diversa, mejorando la comunicación interna en toda tu organización.

