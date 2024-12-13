Crea un vídeo de 45 segundos para todos los empleados, explicando una nueva actualización de la política de trabajo remoto con un estilo visual y auditivo profesional pero amigable, incorporando texto claro en pantalla y música de fondo relajante para mejorar la comunicación interna. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad.

