Imagina un vídeo de formación esencial de 60 segundos sobre cumplimiento para todos los empleados de la empresa, centrado en una nueva regulación de privacidad de datos, entregado con un tono visual serio y autoritario y una locución clara y profesional. Este vídeo debe explicar de manera sucinta los puntos críticos y responsabilidades, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una articulación precisa del lenguaje legal complejo, sirviendo como un generador de vídeos AI robusto para requisitos regulatorios.
Buscamos un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a mejorar la comunicación de RRHH para todos los empleados sobre una nueva iniciativa de la empresa, con un estilo visual moderno y brillante, gráficos en movimiento atractivos y una pista de audio amigable y alentadora. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para articular los mensajes clave de manera clara y concisa, haciendo que la información compleja sea digerible y visualmente atractiva para asegurar el máximo compromiso de los empleados.
Desarrolla un vídeo de formación integral de 50 segundos para líderes departamentales sobre la implementación de un nuevo software, presentando la información con un enfoque visual claro y paso a paso utilizando grabaciones de pantalla y locuciones profesionales. Diseñado para formadores internos, este vídeo debe incorporar el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer los visuales con imágenes relevantes y B-roll, mejorando la calidad instructiva general y asegurando un resultado pulido y profesional para un aprendizaje efectivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Formación y Difusión de Políticas.
Genera y distribuye rápidamente vídeos de políticas para empleados y módulos de formación completos a toda tu fuerza laboral de manera efectiva.
Mejora la Comprensión y el Cumplimiento de Políticas.
Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de información crítica de políticas a través de vídeos interactivos y personalizados generados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de políticas y formación para empleados?
HeyGen revoluciona la producción de vídeos de políticas y formación para empleados aprovechando la avanzada tecnología de generación de vídeos AI. Con avatares AI personalizables y una funcionalidad de texto a vídeo fácil, las organizaciones pueden crear de manera eficiente contenido de formación en cumplimiento atractivo y consistente para mejorar la comunicación de RRHH.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la incorporación de empleados y actualizaciones de políticas?
HeyGen es ideal para la incorporación de empleados y actualizaciones de políticas debido a su proceso de generación de vídeos de extremo a extremo optimizado. Esto permite a los equipos de RRHH transformar rápidamente texto en contenido de vídeo dinámico, asegurando la difusión oportuna y efectiva de información crucial sin la necesidad de una edición de vídeo compleja.
¿Puede HeyGen ser utilizado para diversas necesidades de comunicación de RRHH más allá de la formación?
Absolutamente. La plataforma versátil de HeyGen se extiende más allá de los vídeos de formación, sirviendo como una herramienta poderosa para una comunicación de RRHH más amplia. Puedes crear fácilmente vídeos explicativos atractivos, anuncios internos y otros contenidos relacionados con RRHH para aumentar el compromiso de los empleados y mantener a tu fuerza laboral informada.
¿Cómo contribuyen los avatares AI y las locuciones de HeyGen a vídeos corporativos profesionales?
Los avatares AI de vanguardia y las locuciones de alta calidad de HeyGen aseguran una experiencia visual y auditiva profesional y consistente con la marca en tus vídeos corporativos. Esta capacidad permite la creación de vídeos de formación pulidos, actualizaciones de políticas y comunicación general de RRHH que mantienen la integridad de tu marca y comprometen a los empleados de manera efectiva.