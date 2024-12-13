Generador de Vídeos de Resumen para Empleados para una Integración Fácil

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de resumen para empleados, transformando texto en vídeo desde el guion para un mensaje consistente.

Imagina un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para que su primer día sea menos intimidante. Este vídeo, destinado a facilitar la integración de los nuevos empleados en la cultura de la empresa, presenta un avatar de IA amigable y profesionalmente vestido que los guía a través de los pasos iniciales, utilizando los avatares de IA de HeyGen para una introducción personalizada pero escalable, todo mientras mantiene un estilo de audio animado e informativo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos dirigido a potenciales clientes, mostrando las características y beneficios clave de un nuevo producto con un estilo visual limpio y moderno. La narrativa debe ser impulsada por un guion convincente transformado sin esfuerzo en un vídeo atractivo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, acompañado de una locución profesional y entusiasta.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de actualización interna de 30 segundos para empleados existentes, anunciando una nueva política de la empresa o un logro. Este resumen profesional y directo, destinado a un consumo rápido por parte de todo el personal, debe aprovechar las extensas plantillas y escenas de HeyGen para establecer un estilo visual corporativo consistente, entregado con un tono de audio seguro y claro.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de marketing de reclutamiento de 90 segundos dirigido a posibles solicitantes de empleo, destacando la cultura de la empresa y los testimonios de los empleados. Esta producción visualmente rica y emocionalmente atractiva debe utilizar la generación de locuciones de HeyGen para articular los valores de la empresa con un tono cálido y acogedor, complementado por escenas diversas y aspiracionales que resuenen con el crecimiento profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Resumen para Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de resumen para empleados, contenido de integración y vídeos explicativos con las herramientas intuitivas de IA de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona o Crea tu Guion
Comienza eligiendo entre plantillas prediseñadas o escribiendo tu contenido directamente. Nuestro generador de texto a vídeo con IA preparará tu narrativa para la producción.
2
Step 2
Personaliza tu Avatar de IA
Mejora tu vídeo de resumen para empleados seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA. Personaliza su apariencia y sincronízalos con tu guion.
3
Step 3
Añade Locuciones y Medios
Utiliza el generador de voz de IA para una narración de sonido natural en múltiples idiomas. Integra visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios o sube los tuyos para enriquecer el contenido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo profesional de resumen para empleados. Expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado, listo para compartir en plataformas como resultado del generador de vídeos con IA.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Presentaciones Profesionales de la Empresa

.

Genera vídeos de resumen para empleados y presentaciones de la empresa con avatares de IA, haciendo que los nuevos miembros del equipo se sientan bienvenidos e informados al instante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la generación de vídeos con IA?

HeyGen hace que la generación de vídeos con IA sea sencilla al permitirte crear vídeos de alta calidad directamente desde texto usando nuestro avanzado generador de texto a vídeo con IA. Nuestra plataforma aprovecha sofisticados avatares de IA y un generador de voz de IA para dar vida a tus guiones con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo personalizar los avatares de IA en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para los avatares de IA, permitiéndote adaptar su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el estilo de tu marca. Esto permite crear personajes animados verdaderamente únicos en tus vídeos explicativos y otros contenidos, mejorando tu producción creativa.

¿Qué recursos ofrece HeyGen para iniciar la creación de vídeos?

HeyGen proporciona una variedad de plantillas profesionales y un editor intuitivo de arrastrar y soltar para ayudarte a producir contenido atractivo rápidamente. Esto hace que la edición de vídeos sea accesible, incluso para principiantes, asegurando un flujo de trabajo eficiente para todos tus proyectos.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear con HeyGen?

HeyGen es versátil para diversas aplicaciones, incluyendo vídeos explicativos de productos dinámicos, vídeos de integración atractivos y contenido impactante para marketing. Nuestras capacidades de generación de vídeos con IA agilizan tu proceso de producción para diversas necesidades de comunicación.

