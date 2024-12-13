Revoluciona la Incorporación con un Creador de Vídeos de Orientación para Empleados
Crea rápidamente vídeos de orientación atractivos para nuevos empleados. Transforma tu guion en contenido de vídeo profesional con texto a vídeo desde guion.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados para "optimizar el proceso de incorporación" delineando los pasos iniciales y recursos esenciales. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con gráficos fáciles de entender y una voz en off clara y segura de "Texto a vídeo desde guion", haciendo que la información compleja sea digerible y eficiente.
Desarrolla un "vídeo de bienvenida personalizado" de 30 segundos para cada nuevo miembro del equipo, haciendo que su primer día sea memorable y "atractivo". El estilo visual y de audio debe ser altamente personal y cálido, potencialmente mostrando breves clips amistosos de su equipo inmediato. Aprovecha la "generación de voz en off" para ofrecer un saludo personalizado, haciendo que cada nuevo empleado se sienta valorado desde el principio.
Produce un vídeo guía rápido de 50 segundos para nuevos empleados sobre cómo navegar por las herramientas esenciales, enmarcado como un módulo inicial de "formación" que es "fácil de personalizar" para varios roles. Emplea un enfoque visual práctico, paso a paso, con demostraciones claras en pantalla y una voz en off precisa e instructiva. Asegura la accesibilidad y comprensión incorporando "Subtítulos/captions" a lo largo de todo el vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso en la Formación de Incorporación.
Mejora la retención de conocimientos y aumenta el compromiso de los nuevos empleados con vídeos de formación interactivos impulsados por IA.
Desarrolla Contenido de Orientación Integral.
Produce de manera eficiente cursos de orientación estandarizados y de alta calidad que lleguen a cada nuevo empleado de manera consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de incorporación de empleados?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de bienvenida atractivos y personalizados para nuevos empleados rápidamente. Nuestras funciones impulsadas por IA agilizan el proceso de producción de vídeos de incorporación de alta calidad que cubren eficazmente los valores de la empresa, políticas y funciones laborales.
¿Es HeyGen un creador de vídeos de incorporación fácil de usar?
Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiéndote crear vídeos de incorporación en línea sin necesidad de experiencia extensa en creación de vídeos. Con plantillas de vídeo intuitivas, funcionalidad de arrastrar y soltar, y texto a vídeo desde guion, personalizar contenido atractivo para nuevos empleados es sencillo.
¿Puedo personalizar vídeos de incorporación para diferentes nuevos empleados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen te permite personalizar tus vídeos de incorporación con tu marca, incluyendo logotipos y colores, e integrar mensajes específicos para varios roles o departamentos. Puedes utilizar avatares de IA y generación de voz en off para hacer que cada vídeo sea acogedor y relevante para los nuevos empleados.
¿Cómo ayuda HeyGen a agilizar la creación de vídeos de formación y orientación?
HeyGen agiliza significativamente la creación de vídeos esenciales de formación y orientación al convertir eficientemente texto en vídeos profesionales. Esto asegura un proceso estandarizado para promover el intercambio de conocimientos y poner rápidamente al día a los nuevos empleados sobre políticas de la empresa y tutoriales técnicos.