Generador de Vídeos de Orientación para Empleados: Aumenta el Compromiso de Nuevos Empleados

Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos sin esfuerzo con avatares de IA para una primera impresión duradera.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos empleados técnicos, proporcionando una visión completa de cómo funciona HeyGen como creador de vídeos impulsado por IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con superposiciones claras de capturas de pantalla de la interfaz de usuario, complementadas por un avatar de IA seguro e informativo que explique características complejas, aprovechando la capacidad de avatares de IA de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de 2 minutos específicamente para los miembros del equipo sobre cómo utilizar eficazmente HeyGen como creador de vídeos de incorporación, centrándose en el proceso fluido desde el guion hasta el vídeo final. Este vídeo debe adoptar un recorrido visual dinámico y paso a paso, destacando elementos clave de la interfaz de usuario, con una voz en off de IA atractiva e instructiva generada usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH y L&D, mostrando cómo pueden personalizar el contenido de incorporación de nuevos empleados para reflejar la identidad de su marca. El estilo visual debe ser pulido y vibrante, demostrando diversas personalizaciones de plantillas y elementos de marca de la empresa, mejorado con música de fondo animada y una voz en off profesional que destaque las extensas plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una guía concisa de 45 segundos para creadores de contenido y administradores, demostrando la eficiencia de exportar y compartir vídeos de incorporación de empleados en varias plataformas. El vídeo debe ser rápido, destacando diferentes opciones de exportación e integraciones de plataformas, con una pista de audio enérgica que enfatice las transiciones rápidas y la distribución fluida facilitada por el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación para Empleados

Crea fácilmente vídeos de incorporación atractivos e informativos para nuevos empleados para cultivar la cultura de la empresa y mejorar su compromiso con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de orientación para empleados o elige entre una biblioteca de plantillas de vídeo personalizadas diseñadas para la incorporación de nuevos empleados.
2
Step 2
Aplica la Marca de tu Empresa
Utiliza controles de marca robustos para incorporar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales para un aspecto profesional y consistente.
3
Step 3
Añade Voz en Off de IA
Genera una voz en off de sonido natural a partir de tu guion utilizando tecnología avanzada de generación de voz en off de IA, asegurando una narración clara y consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de orientación para empleados y utiliza las características de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para obtenerlo en el formato perfecto para compartir con tus nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura y los Valores de la Empresa

Integra mensajes inspiradores y valores de la empresa en los vídeos de orientación para fomentar un fuerte sentido de pertenencia entre los nuevos miembros del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación técnica de vídeos de orientación para empleados?

HeyGen simplifica la creación técnica de vídeos de orientación para empleados transformando guiones de texto a vídeo en contenido dinámico. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y la generación de voz en off de IA para producir rápidamente vídeos profesionales y consistentes. Esto convierte a HeyGen en un creador de vídeos impulsado por IA eficiente para una incorporación completa de nuevos empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la calidad visual y de audio de los vídeos de incorporación?

HeyGen mejora la calidad visual y de audio de tus vídeos de incorporación a través de características avanzadas como avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad. Además, puedes utilizar una vasta biblioteca de medios, plantillas de vídeo personalizadas y controles de marca para crear contenido pulido y atractivo. Esto asegura una presentación profesional para cada nuevo empleado.

¿Puede HeyGen personalizar las opciones de marca y exportación para el contenido de incorporación de nuevos empleados?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tu contenido de incorporación de nuevos empleados. Para la publicación, HeyGen soporta el redimensionamiento flexible de relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tus vídeos de incorporación de empleados estén perfectamente adaptados para cualquier plataforma.

¿De qué maneras el creador de vídeos impulsado por IA de HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?

El creador de vídeos impulsado por IA de HeyGen agiliza significativamente la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos automatizando muchas tareas complejas de producción. Desde la generación de voces en off de IA y visuales dinámicos a partir de guiones de texto a vídeo hasta ofrecer avatares de IA personalizables, HeyGen permite una generación rápida de contenido sin necesidad de conocimientos extensos de edición.

