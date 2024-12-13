Crea un vídeo animado de 45 segundos que presente nuestra cultura empresarial a los nuevos empleados, mostrando los valores clave y el espíritu de equipo. Este vídeo de bienvenida debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores, acompañado de una cálida locución generada por IA, haciendo que sea una primera impresión acogedora para nuestros nuevos empleados.

Generar Vídeo