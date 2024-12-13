Creador de Vídeos de Incorporación de Empleados: Simplifica Tu Proceso

Entrega vídeos de incorporación personalizados que cautiven a los nuevos empleados. Eleva la retención de empleados y la cultura empresarial utilizando avatares de IA realistas para presentaciones impactantes.

Crea un vídeo animado de 45 segundos que presente nuestra cultura empresarial a los nuevos empleados, mostrando los valores clave y el espíritu de equipo. Este vídeo de bienvenida debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores, acompañado de una cálida locución generada por IA, haciendo que sea una primera impresión acogedora para nuestros nuevos empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para la incorporación de empleados, explicando cómo navegar por nuestra plataforma de comunicación interna. Esta guía clara y concisa para los nuevos empleados debe utilizar la funcionalidad de Texto a vídeo desde el guion para garantizar la precisión, con visuales profesionales y subtítulos claros para la accesibilidad, demostrando que no se necesitan habilidades para crear contenido de formación efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo alentador de 30 segundos para los nuevos empleados, destacando los beneficios únicos y las oportunidades de crecimiento dentro de nuestra empresa, diseñado para reforzar la retención de empleados. Este vídeo debe aprovechar las plantillas de vídeo predefinidas de las Plantillas y escenas de HeyGen e incorporar metraje de archivo positivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo, presentado con un estilo visual enérgico y una música de fondo motivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un mensaje de bienvenida personalizado de 20 segundos para cada nuevo empleado, directamente de un líder de equipo, utilizando la plataforma de IA generativa de HeyGen. Este vídeo cálido y profesional, con un avatar de IA realista que habla un mensaje personalizado generado por la generación de locuciones, hará que cada nuevo empleado se sienta especialmente reconocido durante su proceso de incorporación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Empleados

Transforma tu incorporación de empleados con contenido de vídeo dinámico y personalizado. Crea experiencias atractivas sin esfuerzo que den la bienvenida a los nuevos miembros del equipo y aumenten la retención.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo predefinidas y escenas, diseñadas para iniciar tus vídeos de incorporación de empleados sin esfuerzo.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje Personalizado
Personaliza fácilmente tu vídeo añadiendo tu guion. Aprovecha la generación avanzada de locuciones para dar vida a tu contenido, asegurando una experiencia clara y atractiva para los nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Aplica la identidad única de tu marca utilizando controles de Branding para logotipos y colores. Esto asegura que tu contenido de incorporación refleje consistentemente tu distintiva cultura empresarial.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza la creación de tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu contenido de alta calidad, desarrollado en nuestra plataforma de IA generativa, para cualquier canal de distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura y Visión de la Empresa

Inspira a los nuevos miembros del equipo con vídeos atractivos que comuniquen efectivamente la misión, los valores y la cultura vibrante de tu empresa desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen te permite crear "vídeos de incorporación de empleados" atractivos sin esfuerzo, incluso sin "necesidad de habilidades". Nuestra "plataforma de IA generativa" simplifica todo el proceso, haciendo que la "incorporación" de nuevos empleados sea una experiencia fluida.

¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación de HeyGen para reflejar nuestra cultura empresarial?

Absolutamente. HeyGen te permite crear "vídeos personalizados" que se alinean perfectamente con tu "cultura empresarial" a través de la personalización de marca, logotipos y colores. Esto asegura que tus "nuevos empleados" se sientan conectados desde el primer día.

¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para el contenido de incorporación?

HeyGen aprovecha las avanzadas "características impulsadas por IA" como "avatares de IA" y "locución generada por IA" para dar vida a tus "vídeos de incorporación". Nuestra capacidad de "texto a vídeo" transforma guiones en contenido "vídeo animado" dinámico de manera eficiente.

¿HeyGen ofrece plantillas para una rápida producción de vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen proporciona una biblioteca de "plantillas de vídeo predefinidas" para acelerar tu proceso de "creador de vídeos de incorporación de empleados". Estas plantillas, combinadas con "flujos de trabajo automatizados" y "edición basada en navegador", permiten la rápida creación de "vídeos de incorporación" profesionales para mejorar la "retención de empleados".

