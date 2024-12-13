Creador de Vídeos de Incorporación de Empleados: Simplifica Tu Proceso
Entrega vídeos de incorporación personalizados que cautiven a los nuevos empleados. Eleva la retención de empleados y la cultura empresarial utilizando avatares de IA realistas para presentaciones impactantes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para la incorporación de empleados, explicando cómo navegar por nuestra plataforma de comunicación interna. Esta guía clara y concisa para los nuevos empleados debe utilizar la funcionalidad de Texto a vídeo desde el guion para garantizar la precisión, con visuales profesionales y subtítulos claros para la accesibilidad, demostrando que no se necesitan habilidades para crear contenido de formación efectivo.
Produce un vídeo alentador de 30 segundos para los nuevos empleados, destacando los beneficios únicos y las oportunidades de crecimiento dentro de nuestra empresa, diseñado para reforzar la retención de empleados. Este vídeo debe aprovechar las plantillas de vídeo predefinidas de las Plantillas y escenas de HeyGen e incorporar metraje de archivo positivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo, presentado con un estilo visual enérgico y una música de fondo motivadora.
Crea un mensaje de bienvenida personalizado de 20 segundos para cada nuevo empleado, directamente de un líder de equipo, utilizando la plataforma de IA generativa de HeyGen. Este vídeo cálido y profesional, con un avatar de IA realista que habla un mensaje personalizado generado por la generación de locuciones, hará que cada nuevo empleado se sienta especialmente reconocido durante su proceso de incorporación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza los Cursos de Formación de Empleados.
Crea rápidamente módulos de formación completos y escalables para nuevos empleados, asegurando un aprendizaje consistente y efectivo en toda tu organización.
Mejora el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados.
Utiliza IA para crear vídeos de incorporación dinámicos y personalizados que aumenten significativamente el compromiso y mejoren la retención a largo plazo de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen te permite crear "vídeos de incorporación de empleados" atractivos sin esfuerzo, incluso sin "necesidad de habilidades". Nuestra "plataforma de IA generativa" simplifica todo el proceso, haciendo que la "incorporación" de nuevos empleados sea una experiencia fluida.
¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación de HeyGen para reflejar nuestra cultura empresarial?
Absolutamente. HeyGen te permite crear "vídeos personalizados" que se alinean perfectamente con tu "cultura empresarial" a través de la personalización de marca, logotipos y colores. Esto asegura que tus "nuevos empleados" se sientan conectados desde el primer día.
¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para el contenido de incorporación?
HeyGen aprovecha las avanzadas "características impulsadas por IA" como "avatares de IA" y "locución generada por IA" para dar vida a tus "vídeos de incorporación". Nuestra capacidad de "texto a vídeo" transforma guiones en contenido "vídeo animado" dinámico de manera eficiente.
¿HeyGen ofrece plantillas para una rápida producción de vídeos de incorporación?
Sí, HeyGen proporciona una biblioteca de "plantillas de vídeo predefinidas" para acelerar tu proceso de "creador de vídeos de incorporación de empleados". Estas plantillas, combinadas con "flujos de trabajo automatizados" y "edición basada en navegador", permiten la rápida creación de "vídeos de incorporación" profesionales para mejorar la "retención de empleados".