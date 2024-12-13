Generador de Vídeos de Integración de Empleados: Vídeos AI Rápidos y Fáciles

Simplifica la creación de vídeos para nuevos empleados usando avatares AI para dar vida a tu formación en minutos.

Crea un vídeo de bienvenida dinámico de 45 segundos para nuevos empleados en una startup tecnológica vibrante. El vídeo debe adoptar un estilo visual enérgico y moderno con transiciones rápidas, presentando una voz en off amigable y profesional para establecer un tono optimista. Utiliza los "avatares AI" de HeyGen para presentar a los miembros clave del equipo, haciendo que la experiencia de "integración de nuevos empleados" sea atractiva y personal desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 60 segundos para gerentes de RRHH, destinado a introducir la cultura de la empresa a empleados remotos. El estilo visual debe ser cálido, acogedor y diverso, presentando "personajes animados" atractivos dentro de "plantillas y escenas" diseñadas profesionalmente. El audio necesita una voz en off amigable y tranquilizadora para articular los valores fundamentales y promover un sentido de pertenencia, haciendo que estos "vídeos de integración" sean realmente impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos para jefes de departamento explicando una herramienta o proceso nuevo específico a su equipo. Este vídeo requiere un estilo visual claro y conciso con texto destacado en pantalla, transformando información compleja en elementos de "texto a vídeo", complementado con metraje de archivo profesional del "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen. El audio debe ser informativo y autoritario, haciendo que esta "formación de integración" sea atractiva y fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una guía completa de 75 segundos para empresas globales, diseñada como un ejemplo de "creador de vídeos de integración" para dar la bienvenida a equipos internacionales. El estilo visual necesita ser profesional y elegante, mostrando diversos orígenes para transmitir inclusividad. Aprovecha la robusta "generación de voz en off" de HeyGen para proporcionar audio claro y adaptable en varios idiomas, complementado con "subtítulos/captions" para accesibilidad, asegurando que cada nuevo empleado comprenda el material de "formación de integración" de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Integración de Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos de integración atractivos y profesionales que den la bienvenida a nuevos empleados y faciliten su integración con plantillas personalizables y herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de integración. Aprovecha nuestra potente función de texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en una narrativa visual para tus nuevos empleados.
2
Step 2
Personaliza con Plantillas
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo predefinidas diseñadas para la integración. Personaliza escenas, fondos y elementos para alinearlos con la marca y el mensaje de tu empresa.
3
Step 3
Mejora con Voz en Off
Genera voces en off de sonido natural en múltiples idiomas usando nuestra avanzada capacidad de generación de voz en off, asegurando una comunicación clara y accesibilidad para tu equipo global.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, eligiendo tu relación de aspecto preferida, luego expórtalo y compártelo fácilmente a través de tus plataformas internas o directamente con tus nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entregar Mensajes de Bienvenida Atractivos

.

Crea vídeos de bienvenida inspiradores e informativos con AI, haciendo que los nuevos empleados se sientan valorados e integrados rápidamente en la cultura de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de integración atractivos?

HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de integración de empleados impactantes al ofrecer una amplia gama de plantillas de vídeo predefinidas. Puedes seleccionar fácilmente una plantilla y personalizarla para producir rápidamente contenido de integración profesional y atractivo, simplificando significativamente la creación de vídeos.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos de integración personalizados?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos de integración reflejen la identidad de tu marca. Puedes personalizar tus vídeos con logotipos y colores personalizados, y ajustar escenas y contenido para crear experiencias de integración de nuevos empleados personalizadas y efectivas.

¿Puede HeyGen generar vídeos de integración AI usando avatares realistas?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos de integración AI de alta calidad con avatares AI realistas. Estos avanzados personajes animados pueden transmitir tu mensaje de manera consistente, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de integración AI efectivo para atraer a nuevos empleados.

¿Cómo facilita HeyGen la transformación de guiones en vídeos de formación de integración profesional?

HeyGen empodera a los usuarios para transformar sus guiones en vídeos de formación de integración atractivos con facilidad. Simplemente crea tu guion, y las capacidades de texto a vídeo de HeyGen generarán una voz en off y contenido visual, permitiéndote producir rápidamente vídeos de integración profesional.

