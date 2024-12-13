Creador de Vídeos del Ciclo de Vida del Empleado: Aumenta el Compromiso y la Retención

Transforma RRHH con vídeos atractivos, desde el reclutamiento hasta la desvinculación, impulsados por texto a vídeo sin fisuras.

Crea un vídeo de bienvenida personalizado de 60 segundos para nuevos empleados, utilizando un avatar de AI para ofrecer un saludo cálido e información esencial para el primer día. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero amigable, con una generación de voz en off clara y atractiva, dirigido a nuevos empleados y equipos de RRHH que buscan mejorar su proceso de incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marca empleadora cautivador de 90 segundos dirigido a candidatos potenciales y equipos de adquisición de talento, mostrando la cultura de tu empresa a través de escenas dinámicas y testimonios de empleados. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para crear un estilo visual vibrante e inspirador complementado con música de fondo enérgica, generando narrativas sin problemas a partir del guion usando texto a vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna conciso de 45 segundos explicando una nueva política de la empresa, diseñado para todos los empleados actuales. El vídeo debe mantener un estilo visual claro e informativo con gráficos minimalistas y narración profesional, asegurando la máxima comprensión con subtítulos automáticos y aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para metraje B-roll relevante.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de celebración de 30 segundos reconociendo un hito de un empleado o un logro de equipo, dirigido a todos los empleados y liderazgo senior para aumentar la satisfacción y retención de empleados. Este vídeo debe presentar un estilo visual alentador con colores brillantes y música alegre, fácilmente adaptable para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, y rápido de ensamblar a partir de las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos del Ciclo de Vida del Empleado

Optimiza tus comunicaciones de RRHH y mejora el compromiso de los empleados en cada etapa, desde la incorporación hasta la desvinculación, con contenido de vídeo dinámico y personalizado.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo tu mensaje para la incorporación o formación de empleados. Aprovecha nuestra función de Texto a vídeo desde guion para transformar sin esfuerzo tus palabras en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige una Plantilla y Marca
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para RRHH. Aplica tu identidad corporativa usando controles de Marca personalizables (logo, colores), asegurando que cada vídeo refleje el estilo único de tu empresa.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voz en Off
Mejora tu vídeo con avatares de AI realistas que transmiten tu mensaje de manera dinámica. Esto humaniza tus comunicaciones internas y aumenta el compromiso, haciendo que tu contenido sea memorable.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con Subtítulos automáticos para asegurar la accesibilidad para todos los empleados. Exporta fácilmente tu vídeo de comunicación interna completado, listo para una amplia distribución en todas las plataformas.

Fortalece la Marca Empleadora y el Reclutamiento

Produce contenido de vídeo convincente para los esfuerzos de marca empleadora y adquisición de talento, atrayendo a los mejores talentos al mostrar efectivamente la cultura y los valores de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos del ciclo de vida del empleado y la marca empleadora?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos atractivos del ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta la desvinculación, sin esfuerzo. Utiliza avatares de AI y opciones de personalización de marca para producir contenido de vídeo profesional y de marca que fortalezca tu marca empleadora y cultura de empresa.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para generar vídeos de RRHH atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de RRHH con potentes características impulsadas por AI como la generación de texto a vídeo y una diversa biblioteca de avatares de AI. Esto te permite producir rápidamente plantillas animadas de alta calidad para comunicación interna y formación sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación personalizados para nuevos empleados?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen es ideal para elaborar vídeos de bienvenida personalizados y vídeos de incorporación completos. Aprovecha las plantillas de vídeo, la personalización completa y tu identidad corporativa para hacer que cada nuevo empleado se sienta valorado e informado desde el principio.

¿Es HeyGen una plataforma intuitiva para la creación de vídeos de comunicación interna de todo tipo?

Sí, HeyGen sirve como un editor de vídeo en línea intuitivo diseñado para que cualquiera pueda crear contenido de vídeo profesional. Genera fácilmente flujo de trabajo de vídeo para contenido de empleados, desde anuncios hasta formación, con plantillas predefinidas y características de animación robustas, sin necesidad de experiencia previa en vídeo.

