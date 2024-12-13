Tu Creador de Vídeos de Aprendizaje para Empleados para una Formación Rápida
Crea fácilmente vídeos de formación atractivos. Aprovecha nuestro creador de vídeos de arrastrar y soltar con Plantillas y escenas personalizables para una producción rápida.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de 45 segundos diseñado para que los gerentes presenten eficientemente a los nuevos miembros del equipo los flujos de trabajo departamentales. Utiliza un estilo visual dinámico con una pista de audio animada, aprovechando las plantillas de vídeos de formación de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para producir contenido pulido rápidamente.
Produce un vídeo de formación en ventas conciso de 30 segundos para los miembros del equipo, ofreciendo un repaso rápido de las últimas características del producto. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y rápido con una narración concisa, mejorado por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y el soporte de Biblioteca de medios/stock para visuales atractivos.
Elabora un vídeo tutorial de 75 segundos para el personal de soporte técnico interno, demostrando un nuevo proceso de instalación de software paso a paso. Emplea un estilo visual detallado y claro con una narración calmada y explicativa, asegurando que el vídeo esté optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen, junto con Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Aprendizaje para Empleados Completos.
Produce y distribuye eficientemente un mayor volumen de cursos de formación diversos, ampliando la accesibilidad del conocimiento a todos los empleados.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación altamente interactivos y memorables, aumentando significativamente la participación de los empleados y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para empleados?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación atractivos para empleados utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guiones. Su plataforma intuitiva actúa como un potente creador de vídeos de formación, ayudándote a producir rápidamente contenido de alta calidad para tus empleados.
¿Puedo personalizar los vídeos de formación para necesidades de aprendizaje específicas?
Por supuesto, HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de formación. Puedes utilizar diversas plantillas de vídeos de formación, incorporar generación de locuciones y añadir subtítulos, asegurando que tus vídeos tutoriales estén adaptados y sean accesibles para todos los empleados.
¿Qué tipos de vídeos de aprendizaje para empleados puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos de aprendizaje para empleados, incluyendo vídeos de incorporación, vídeos de formación en ventas y vídeos tutoriales completos. El creador de vídeos de arrastrar y soltar facilita la producción de contenido diverso para tus empleados.
¿Es HeyGen adecuado para todas las empresas que necesitan vídeos de formación?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos de aprendizaje para empleados ideal para empresas de todos los tamaños, diseñado para crear vídeos de formación de manera eficiente. Sus características, como el soporte de biblioteca de medios y los controles de marca, aseguran que tu experiencia de edición de vídeos sea fluida y profesional para todos los empleados.