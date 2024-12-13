Generador de Vídeos de Instrucción para Empleados: Simplifica la Formación
Produce sin esfuerzo vídeos de formación de alta calidad utilizando texto a vídeo desde guion, perfecto para la incorporación y el cumplimiento.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación conciso de 60 segundos para empleados actuales sobre el nuevo sistema de informes de gastos, con visuales claros y profesionales paso a paso y música de fondo animada, acompañado de una narración precisa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente voces en off precisas y asegurar un mensaje coherente para un intercambio de conocimientos efectivo.
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 30 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo fácil que es crear nuevo contenido instructivo. Este vídeo debe contar con visuales dinámicos y llamativos y una voz segura y enérgica, enfatizando la rápida creación de vídeos impulsada por IA. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente módulos de formación de aspecto profesional.
Elabora un vídeo instructivo detallado de 90 segundos para miembros del equipo global sobre una nueva actualización de software, utilizando gráficos limpios e informativos y una voz de IA calmada y autoritaria. El vídeo debe incluir subtítulos/captions multilingües para asegurar la accesibilidad para todos los colegas internacionales, demostrando una incorporación efectiva de empleados a través de medios accesibles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Reseñas
Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Instrucción para Empleados
Agiliza la creación de vídeos de formación atractivos para empleados con IA. Transforma rápidamente tu contenido en instrucciones profesionales y fáciles de entender, ahorrando tiempo y mejorando el intercambio de conocimientos.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Contenido de Formación para Empleados Escalable.
Genera y distribuye eficientemente un gran volumen de vídeos de formación, asegurando un aprendizaje integral para todos los empleados.
Aumenta el Compromiso de Aprendizaje de los Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos y atractivos que mejoran significativamente la participación y retención de conocimientos de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen crear vídeos de formación para empleados impresionantes y atractivos?
HeyGen te permite producir vídeos de formación profesionales y atractivos con avatares de IA y voces en off de IA. Puedes transformar texto en vídeos instructivos cautivadores, perfectos para la formación de empleados, formación en cumplimiento y el intercambio de conocimientos integral.
¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?
HeyGen ofrece herramientas robustas de creación de vídeos impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion. Esto permite la generación rápida de vídeos de alta calidad, agilizando todo tu flujo de trabajo de producción de vídeos.
¿HeyGen admite la generación rápida de diversos vídeos instructivos?
Absolutamente. Con HeyGen, puedes generar rápidamente una amplia gama de vídeos instructivos utilizando plantillas de vídeo personalizables y capacidades multilingües. Esto permite la creación rápida de contenido para todo, desde la incorporación de empleados hasta la formación técnica, asegurando que tu mensaje llegue a todos de manera efectiva.
Para los equipos de L&D, ¿cómo facilita HeyGen la creación escalable de cursos?
HeyGen proporciona a los equipos de L&D una plataforma intuitiva para la creación escalable de cursos, permitiéndote desarrollar rápidamente una biblioteca de vídeos tutoriales. Aprovecha características como avatares de IA y una rica biblioteca de medios para construir programas de formación completos de manera eficiente.