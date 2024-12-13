Generador de Vídeos de Instrucción para Empleados: Simplifica la Formación

Produce sin esfuerzo vídeos de formación de alta calidad utilizando texto a vídeo desde guion, perfecto para la incorporación y el cumplimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación conciso de 60 segundos para empleados actuales sobre el nuevo sistema de informes de gastos, con visuales claros y profesionales paso a paso y música de fondo animada, acompañado de una narración precisa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente voces en off precisas y asegurar un mensaje coherente para un intercambio de conocimientos efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 30 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo fácil que es crear nuevo contenido instructivo. Este vídeo debe contar con visuales dinámicos y llamativos y una voz segura y enérgica, enfatizando la rápida creación de vídeos impulsada por IA. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente módulos de formación de aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo instructivo detallado de 90 segundos para miembros del equipo global sobre una nueva actualización de software, utilizando gráficos limpios e informativos y una voz de IA calmada y autoritaria. El vídeo debe incluir subtítulos/captions multilingües para asegurar la accesibilidad para todos los colegas internacionales, demostrando una incorporación efectiva de empleados a través de medios accesibles.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Instrucción para Empleados

Agiliza la creación de vídeos de formación atractivos para empleados con IA. Transforma rápidamente tu contenido en instrucciones profesionales y fáciles de entender, ahorrando tiempo y mejorando el intercambio de conocimientos.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza introduciendo tu guion de formación. Nuestra plataforma impulsada por IA aprovechará el texto a vídeo desde guion para convertir tu texto en un vídeo dinámico, formando la base de tu material instructivo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar visualmente tus instrucciones. Esto añade un toque profesional y relatable a tu contenido de formación sin necesidad de cámaras o actores.
3
Step 3
Mejora y Refina
Personaliza tu vídeo con generación de voz en off, branding personalizado y subtítulos/captions automáticos. Asegúrate de que tu mensaje sea claro, accesible y alineado con la estética de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo instructivo esté completo, expórtalo fácilmente en el formato o relación de aspecto deseado. Distribuye tu contenido de formación de alta calidad a tu equipo, asegurando un intercambio de conocimientos consistente y una incorporación efectiva de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Complejos para Empleados

.

Transforma procesos operativos intrincados o directrices de cumplimiento en vídeos instructivos fácilmente digeribles para una clara comprensión por parte de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen crear vídeos de formación para empleados impresionantes y atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de formación profesionales y atractivos con avatares de IA y voces en off de IA. Puedes transformar texto en vídeos instructivos cautivadores, perfectos para la formación de empleados, formación en cumplimiento y el intercambio de conocimientos integral.

¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece herramientas robustas de creación de vídeos impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion. Esto permite la generación rápida de vídeos de alta calidad, agilizando todo tu flujo de trabajo de producción de vídeos.

¿HeyGen admite la generación rápida de diversos vídeos instructivos?

Absolutamente. Con HeyGen, puedes generar rápidamente una amplia gama de vídeos instructivos utilizando plantillas de vídeo personalizables y capacidades multilingües. Esto permite la creación rápida de contenido para todo, desde la incorporación de empleados hasta la formación técnica, asegurando que tu mensaje llegue a todos de manera efectiva.

Para los equipos de L&D, ¿cómo facilita HeyGen la creación escalable de cursos?

HeyGen proporciona a los equipos de L&D una plataforma intuitiva para la creación escalable de cursos, permitiéndote desarrollar rápidamente una biblioteca de vídeos tutoriales. Aprovecha características como avatares de IA y una rica biblioteca de medios para construir programas de formación completos de manera eficiente.

