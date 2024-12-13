Creador de Vídeos del Manual del Empleado: Mejora el Cumplimiento y el Compromiso

Optimiza las actualizaciones de políticas y la formación de RRHH con vídeos atractivos creados al instante usando los avatares de IA de HeyGen.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para presentar las secciones esenciales del manual del empleado. El estilo visual debe ser moderno y amigable, utilizando colores brillantes y gráficos limpios, acompañado de una pista de fondo animada y una voz clara y amigable de un avatar de IA. Este vídeo aprovecha los avatares de IA de HeyGen y la capacidad de texto a vídeo desde el guion para transformar eficazmente el contenido clave de 'vídeos de incorporación' del 'manual del empleado' en una introducción atractiva.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de actualización de políticas de 60 segundos dirigido a todos los empleados existentes, enfatizando los cambios críticos dentro del manual del empleado para asegurar el cumplimiento en toda la empresa. La presentación visual debe ser profesional y directa, utilizando animaciones estilo infografía para mayor claridad, junto con una generación de voz en off calmada y autoritaria y subtítulos para accesibilidad, haciendo que los 'vídeos de políticas' complejos sean comprensibles para la 'comunicación interna'.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación atractivo de 30 segundos para empleados que necesiten refrescar módulos específicos de los 'vídeos del manual del empleado', centrándose en un flujo de trabajo o proceso particular. Emplea un estilo visual dinámico y rápido con cortes rápidos y elementos animados atractivos elegidos de la biblioteca de medios/soporte de stock, complementado por una voz en off enérgica. Utilizar las plantillas y escenas de HeyGen puede ayudar a los equipos de RRHH a 'optimizar flujos de trabajo' produciendo rápidamente 'vídeos de formación' específicos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo convincente de 50 segundos que muestre los valores y la cultura fundamentales de la empresa, derivado del contenido del 'creador de vídeos del manual del empleado', dirigido a posibles y nuevos empleados para fomentar un fuerte sentido de pertenencia. La estética visual y de audio debe ser inspiradora y cálida, incorporando imágenes aspiracionales y una voz amigable y acogedora. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, transformando guiones simples a través de texto a vídeo desde el guion en piezas impactantes de 'comunicación interna'.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos del Manual del Empleado

Revoluciona la comunicación interna y asegura el cumplimiento con vídeos atractivos impulsados por IA. Transforma rápidamente tus políticas en contenido cautivador para los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza creando o pegando el contenido de tu manual del empleado. Nuestra plataforma convierte tu texto en un guion de vídeo dinámico, perfecto para explicar vídeos complejos del manual del empleado.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA profesionales para narrar tu vídeo. Personaliza su apariencia y sincronízalos fácilmente con tu guion.
3
Step 3
Mejora con Marca y Audio
Genera una voz en off natural para tu guion e intégrala sin problemas. Mejora aún más tu vídeo añadiendo el logotipo de tu empresa y los colores de la marca para una comunicación interna coherente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tus vídeos de políticas de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto. Compártelos a través de canales de comunicación interna para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la comprensión de los empleados.

Aclara Información de Políticas Complejas

Transforma políticas complejas del manual del empleado en formatos de vídeo claros y digeribles, mejorando la comprensión y asegurando el cumplimiento en toda la organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos del manual del empleado?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos del manual del empleado, permitiendo a los equipos de RRHH transformar rápidamente políticas complejas en vídeos de incorporación atractivos. Con herramientas impulsadas por IA y texto a vídeo desde el guion, puedes producir fácilmente vídeos de formación profesional y actualizaciones de políticas.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de políticas?

HeyGen proporciona una amplia personalización de elementos visuales, incluyendo avatares de IA y opciones de voz en off natural para dar vida a tus vídeos de políticas. También puedes aplicar controles de marca como el logotipo y los colores de tu empresa, asegurando una comunicación interna coherente.

¿Puede HeyGen usarse para crear otros tipos de vídeos de formación de RRHH?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta versátil de edición de vídeos que optimiza los flujos de trabajo para diversos contenidos de RRHH, incluyendo vídeos de incorporación completos y formación en cumplimiento. Aprovecha las plantillas y una biblioteca de medios para crear contenido visual atractivo para tu equipo.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y un resultado profesional para los vídeos de comunicación interna?

HeyGen asegura un resultado profesional para tus vídeos de comunicación interna ofreciendo subtítulos automáticos y cambio de tamaño de relación de aspecto. Esto permite a los equipos de RRHH distribuir vídeos de políticas de alta calidad y accesibles en varias plataformas de manera eficiente.

