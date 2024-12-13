Creador de Vídeos del Manual del Empleado: Mejora el Cumplimiento y el Compromiso
Optimiza las actualizaciones de políticas y la formación de RRHH con vídeos atractivos creados al instante usando los avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de actualización de políticas de 60 segundos dirigido a todos los empleados existentes, enfatizando los cambios críticos dentro del manual del empleado para asegurar el cumplimiento en toda la empresa. La presentación visual debe ser profesional y directa, utilizando animaciones estilo infografía para mayor claridad, junto con una generación de voz en off calmada y autoritaria y subtítulos para accesibilidad, haciendo que los 'vídeos de políticas' complejos sean comprensibles para la 'comunicación interna'.
Diseña un vídeo de formación atractivo de 30 segundos para empleados que necesiten refrescar módulos específicos de los 'vídeos del manual del empleado', centrándose en un flujo de trabajo o proceso particular. Emplea un estilo visual dinámico y rápido con cortes rápidos y elementos animados atractivos elegidos de la biblioteca de medios/soporte de stock, complementado por una voz en off enérgica. Utilizar las plantillas y escenas de HeyGen puede ayudar a los equipos de RRHH a 'optimizar flujos de trabajo' produciendo rápidamente 'vídeos de formación' específicos.
Crea un vídeo convincente de 50 segundos que muestre los valores y la cultura fundamentales de la empresa, derivado del contenido del 'creador de vídeos del manual del empleado', dirigido a posibles y nuevos empleados para fomentar un fuerte sentido de pertenencia. La estética visual y de audio debe ser inspiradora y cálida, incorporando imágenes aspiracionales y una voz amigable y acogedora. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, transformando guiones simples a través de texto a vídeo desde el guion en piezas impactantes de 'comunicación interna'.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora cómo los empleados interactúan y retienen información crítica de los vídeos del manual y políticas utilizando contenido impulsado por IA.
Escala la Formación y la Incorporación Interna.
Genera una amplia gama de vídeos de incorporación y cumplimiento, asegurando que todos los empleados accedan fácilmente a la información esencial sin importar su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos del manual del empleado?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos del manual del empleado, permitiendo a los equipos de RRHH transformar rápidamente políticas complejas en vídeos de incorporación atractivos. Con herramientas impulsadas por IA y texto a vídeo desde el guion, puedes producir fácilmente vídeos de formación profesional y actualizaciones de políticas.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de políticas?
HeyGen proporciona una amplia personalización de elementos visuales, incluyendo avatares de IA y opciones de voz en off natural para dar vida a tus vídeos de políticas. También puedes aplicar controles de marca como el logotipo y los colores de tu empresa, asegurando una comunicación interna coherente.
¿Puede HeyGen usarse para crear otros tipos de vídeos de formación de RRHH?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta versátil de edición de vídeos que optimiza los flujos de trabajo para diversos contenidos de RRHH, incluyendo vídeos de incorporación completos y formación en cumplimiento. Aprovecha las plantillas y una biblioteca de medios para crear contenido visual atractivo para tu equipo.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y un resultado profesional para los vídeos de comunicación interna?
HeyGen asegura un resultado profesional para tus vídeos de comunicación interna ofreciendo subtítulos automáticos y cambio de tamaño de relación de aspecto. Esto permite a los equipos de RRHH distribuir vídeos de políticas de alta calidad y accesibles en varias plataformas de manera eficiente.