Generador de Vídeos Guía para Empleados: Formación Rápida Potenciada por IA

Crea sin esfuerzo vídeos de formación para empleados atractivos con Texto a vídeo desde guion, mejorando la incorporación y la retención del conocimiento.

Imagina crear un vibrante vídeo guía de 60 segundos para empleados que se incorporan a equipos remotos, con una locución profesional pero amigable, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos, perfecto para empleados existentes que necesitan guías rápidas de procesos, presentado con un estilo visual limpio y enérgico y locuciones dinámicas generadas por IA proporcionadas por la función de generación de locuciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una elegante guía de usuario paso a paso de 30 segundos para jefes de departamento, mostrando una estética moderna y con la marca de la empresa, fácilmente generada a partir de documentación de texto existente usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 90 segundos para todos los empleados globales, centrado en la retención del conocimiento, empleando un estilo visual accesible con elementos animados y Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión en diversos idiomas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Guía para Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos guía para empleados atractivos y precisos usando nuestra plataforma potenciada por IA para mejorar la formación y la documentación.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza introduciendo tu guion y aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear instantáneamente contenido visual para una incorporación efectiva de empleados.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voz de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido, mejorando la claridad con locuciones de alta calidad generadas por IA adaptadas para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Aplica la marca personalizada de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, usando el editor de vídeo intuitivo de arrastrar y soltar para asegurar que tu documentación se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Guías
Finaliza tu documentación en vídeo añadiendo subtítulos/captions automáticos, luego exporta fácilmente en varios formatos de aspecto para una distribución sin problemas y una mejor retención del conocimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Guías y Documentación Complejas

.

Transforma políticas de empresa intrincadas o procedimientos técnicos en documentación en vídeo clara y fácil de entender, mejorando la comprensión y la adherencia de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación creativos para empleados?

La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando plantillas de vídeo de formación personalizables y locuciones generadas por IA. Incluso puedes generar guiones automáticamente y aplicar una marca personalizada para mantener una apariencia coherente en tu contenido.

¿Puede HeyGen usarse para documentación en vídeo eficiente y guías de cómo hacer?

Sí, HeyGen es un generador ideal de vídeos guía para empleados, permitiendo la creación de documentación en vídeo clara y guías de usuario paso a paso. Su editor de vídeo intuitivo de arrastrar y soltar y avatares de IA simplifican la producción de vídeos instructivos.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona una robusta conversión de texto a vídeo y locuciones generadas por IA, junto con opciones para localizar vídeos para diversos equipos globales. Puedes mejorar aún más el contenido con características como Captura de Pantalla en Vídeo para crear explicaciones completas.

¿Es HeyGen adecuado para mejorar la retención del conocimiento en equipos remotos?

Absolutamente, la plataforma de IA generativa de HeyGen es perfectamente adecuada para crear documentación en vídeo impactante y materiales de incorporación de empleados, mejorando así la retención del conocimiento para equipos remotos. Su formato accesible asegura un aprendizaje consistente sin importar la ubicación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo