Generador de Vídeos Guía para Empleados: Formación Rápida Potenciada por IA
Crea sin esfuerzo vídeos de formación para empleados atractivos con Texto a vídeo desde guion, mejorando la incorporación y la retención del conocimiento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos, perfecto para empleados existentes que necesitan guías rápidas de procesos, presentado con un estilo visual limpio y enérgico y locuciones dinámicas generadas por IA proporcionadas por la función de generación de locuciones de HeyGen.
Produce una elegante guía de usuario paso a paso de 30 segundos para jefes de departamento, mostrando una estética moderna y con la marca de la empresa, fácilmente generada a partir de documentación de texto existente usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Crea un vídeo informativo de 90 segundos para todos los empleados globales, centrado en la retención del conocimiento, empleando un estilo visual accesible con elementos animados y Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión en diversos idiomas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Formación Integral para Empleados.
Produce eficientemente una amplia gama de módulos de formación y guías para empleados, asegurando una entrega de conocimiento consistente a todo el personal.
Mejora el Compromiso y la Retención de los Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, mejorando significativamente la absorción del conocimiento y la retención a largo plazo entre los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación creativos para empleados?
La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando plantillas de vídeo de formación personalizables y locuciones generadas por IA. Incluso puedes generar guiones automáticamente y aplicar una marca personalizada para mantener una apariencia coherente en tu contenido.
¿Puede HeyGen usarse para documentación en vídeo eficiente y guías de cómo hacer?
Sí, HeyGen es un generador ideal de vídeos guía para empleados, permitiendo la creación de documentación en vídeo clara y guías de usuario paso a paso. Su editor de vídeo intuitivo de arrastrar y soltar y avatares de IA simplifican la producción de vídeos instructivos.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo?
HeyGen proporciona una robusta conversión de texto a vídeo y locuciones generadas por IA, junto con opciones para localizar vídeos para diversos equipos globales. Puedes mejorar aún más el contenido con características como Captura de Pantalla en Vídeo para crear explicaciones completas.
¿Es HeyGen adecuado para mejorar la retención del conocimiento en equipos remotos?
Absolutamente, la plataforma de IA generativa de HeyGen es perfectamente adecuada para crear documentación en vídeo impactante y materiales de incorporación de empleados, mejorando así la retención del conocimiento para equipos remotos. Su formato accesible asegura un aprendizaje consistente sin importar la ubicación.