Generador de Videos de Compromiso de Empleados: Aumenta la Moral al Instante

Aprovecha nuestra plataforma impulsada por IA y plantillas de video profesionales para crear rápidamente videos atractivos para empleados con potentes funciones de texto a video desde guion.

Crea un video de comunicación interna de 30 segundos para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y alentador, con transiciones suaves y una voz en off clara y amigable de IA para transmitir el mensaje de manera efectiva utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video de reconocimiento de empleados de 45 segundos celebrando el logro sobresaliente de un equipo. Este video debe adoptar un estilo visual celebratorio e inspirador, incorporando gráficos vibrantes y música de fondo animada, mientras utiliza la función de texto a video de HeyGen para dar vida al mensaje de reconocimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video vibrante de 60 segundos sobre la cultura de la empresa dirigido a nuevos empleados y posibles reclutas, mostrando la experiencia diversa y auténtica de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser genuino y enérgico, integrando breves testimonios de empleados presentados por los avatares de IA de HeyGen para resaltar valores clave y fomentar la conexión.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un fragmento de video de formación conciso de 20 segundos para empleados, proporcionando un consejo rápido sobre una nueva función de software. Este video requiere un estilo visual claro e instructivo con capturas de pantalla enfocadas y una voz de IA nítida explicando los pasos, mejorado por los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y claridad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Compromiso de Empleados

Crea rápidamente videos de compromiso de empleados profesionales e impactantes con nuestra plataforma impulsada por IA, transformando las comunicaciones internas sin esfuerzo.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Selecciona una plantilla de video profesional diseñada para el compromiso de empleados, o pega tu guion para comenzar a generar tu video al instante usando nuestras Plantillas y escenas.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voz de IA
Da vida a tu mensaje seleccionando entre una diversa gama de avatares de IA y personalizando su voz con nuestra tecnología de generación de voz en off realista.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu video con el logo de tu empresa, colores y otros activos visuales usando nuestros controles intuitivos de Marca (logo, colores) para mantener un mensaje de cultura de empresa consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Compromiso
Finaliza tu creación y exporta fácilmente tu video de compromiso de empleados de alta calidad, listo para compartir a través de tus canales de comunicación interna mediante el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea una Cultura de Empresa y Reconocimiento Atractivos

.

Desarrolla videos inspiradores de cultura de empresa y reconocimiento de empleados para fomentar un ambiente de trabajo positivo y motivar a los miembros de tu equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de nuestras comunicaciones con los empleados?

HeyGen funciona como un potente generador de videos de compromiso de empleados, ofreciendo un motor creativo para producir videos realmente atractivos. Aprovecha nuestras plantillas de video profesionales y controles de marca para asegurar que tus comunicaciones internas resuenen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de videos de IA intuitivo para uso interno?

HeyGen es un creador de videos de IA intuitivo que simplifica la creación de contenido a través de su plataforma impulsada por IA. Nuestro editor de arrastrar y soltar, junto con avatares de IA realistas y texto a voz de IA, permite a cualquiera producir videos profesionales para formación o incorporación con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de videos de compromiso de empleados?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para apoyar una amplia gama de videos de compromiso de empleados, desde videos críticos de formación e incorporación hasta inspiradores videos de cultura de empresa y reconocimiento de empleados. Utiliza nuestra plataforma flexible para fortalecer tus comunicaciones internas sin esfuerzo.

¿Cómo aseguran las características de HeyGen videos internos de calidad profesional?

HeyGen asegura videos internos de calidad profesional a través de su extensa biblioteca de plantillas de video profesionales y robustos controles de marca. Añade toques pulidos con características como subtítulos automáticos y acceso a una rica biblioteca de medios, todo dentro de nuestro versátil editor de video.

