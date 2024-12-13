Desbloquea el Crecimiento con el Creador de Videos de Rutas de Desarrollo de Empleados

Crea videos de formación de empleados atractivos y experiencias de aprendizaje escalables. Usa texto a video desde guion para construir contenido convincente rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para líderes de equipo y formadores departamentales, se debe crear un video de microaprendizaje de 45 segundos que se centre en videos de formación de empleados altamente efectivos. Emplea un estilo visual enérgico, música de fondo animada y una locución amigable. Enfatiza cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen aceleran la creación de contenido, asegurando que cada sesión destinada a crear formación atractiva sea visualmente atractiva e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un video explicativo estratégico de 2 minutos para ejecutivos corporativos y estrategas de L&D, detallando el poder del desarrollo profesional a través de experiencias de aprendizaje escalables. Este video adoptará un estilo visual y de audio sofisticado y autoritario, utilizando imágenes de alta definición y una narración calmada y confiada. Destacará la consistencia y el alcance logrados al emplear avatares de IA de HeyGen para unificar el mensaje en todos los módulos, mejorado aún más por subtítulos precisos para la accesibilidad global.
Prompt de Ejemplo 3
Los propietarios de pequeñas empresas y los nuevos creadores de L&D se beneficiarán de un video conciso de 30 segundos que desmitifica cómo crear formación atractiva. El enfoque debe ser una estética visual moderna y accesible, acompañada de una locución rápida y entusiasta. Destaca la facilidad de generar contenido personalizado con el Texto a video desde guion de HeyGen, integrando diversos elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para construir videos de formación de empleados de calidad profesional de manera eficiente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Rutas de Desarrollo de Empleados

Optimiza el desarrollo profesional con la creación de videos impulsada por IA. Crea videos de microaprendizaje atractivos y escalables para potenciar el crecimiento de tu equipo de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crear desde Guion
Comienza transformando tu contenido escrito en visuales dinámicos. Usa nuestra capacidad de texto a video desde guion para generar escenas, perfectas para construir programas de formación completos.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Mejora el compromiso añadiendo un anfitrión virtual. Elige entre diversos avatares de IA para dar vida a tus videos de formación de empleados con locuciones generadas.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Asegura la consistencia de la marca y el alcance global. Incorpora la marca personalizada de tu empresa y añade automáticamente subtítulos para un aprendizaje inclusivo y accesible.
4
Step 4
Exporta Contenido Atractivo
Finaliza y distribuye tus videos para un impacto máximo. Exporta tu contenido profesional y de alta calidad para ofrecer experiencias de aprendizaje escalables en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelerar la Creación de Contenido

Transforma rápidamente guiones en videos de desarrollo de empleados impulsados por IA, ahorrando tiempo y recursos para los equipos de L&D.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de formación de empleados?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de video con IA para transformar guiones en videos de formación de empleados profesionales. Los usuarios pueden generar fácilmente locuciones realistas y sincronizarlas automáticamente con avatares de IA, agilizando significativamente la producción de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a crear experiencias de aprendizaje escalables con marca personalizada?

Absolutamente, HeyGen permite a las organizaciones crear experiencias de aprendizaje escalables ofreciendo una variedad de plantillas y avatares de IA personalizables. Puedes aplicar elementos de marca personalizados como logotipos y colores para mantener una identidad corporativa consistente en todo el contenido de desarrollo profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso y la accesibilidad de los videos de microaprendizaje?

HeyGen mejora los videos de microaprendizaje proporcionando características de subtítulos y transcripción automáticos, haciendo el contenido más accesible y comprensible para diversos aprendices. Estas herramientas aseguran un alto compromiso para tus módulos de desarrollo profesional.

¿Qué tan eficiente es HeyGen para desarrollar rutas de desarrollo de empleados completas?

HeyGen actúa como un eficiente creador de videos de rutas de desarrollo de empleados, permitiendo la producción rápida de diversos programas de formación utilizando herramientas de video con IA intuitivas y plantillas predefinidas. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la edición de video y la creación de contenido.

