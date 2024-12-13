Creador de Vídeos de Información para Empleados para Contenido Atractivo Rápido

Transforma tus guiones en vídeos profesionales de información para empleados al instante con capacidades avanzadas de texto a vídeo, aumentando el compromiso y la retención.

Crea un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para nuevos empleados, presentando un avatar de IA atractivo que introduzca los valores de la empresa en un estilo visual y auditivo profesional y claro, aprovechando la capacidad de avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en seguridad de 45 segundos para todos los empleados, diseñado para mejorar la retención de información a través de un estilo visual práctico con texto claro en pantalla, utilizando los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y refuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de bienvenida de 90 segundos para nuevos empleados, mostrando la cultura de la empresa con un estilo visual y auditivo coherente con la marca, construido eficientemente usando las plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo de formación de 75 segundos para el departamento de marketing, educándolos sobre nuevas características de software con un estilo educativo visual y auditivo estructurado, creado rápidamente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Información para Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos de información para empleados atractivos y de alta calidad para mejorar la comunicación interna y aumentar la retención de información en tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Vídeo a partir de una Plantilla
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas personalizables diseñadas para diversas comunicaciones internas. Esta función de HeyGen te ayuda a estructurar rápidamente tu mensaje para un impacto máximo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Guion
Elige un avatar de IA atractivo para presentar tu información y transforma fácilmente tu guion de texto en una locución profesional, asegurando una entrega consistente y clara.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Mejoras
Mantén la consistencia de la marca utilizando controles de marca para añadir tu logo y colores personalizados. Mejora la claridad con subtítulos generados automáticamente, haciendo que tu mensaje sea accesible para todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte con tu Equipo
Una vez finalizado tu vídeo, exporta y comparte vídeos en varios formatos adecuados para plataformas internas o sistemas de gestión de aprendizaje, asegurando que tu mensaje llegue a cada empleado.

Casos de Uso

Crea Mensajes Internos Inspiradores

Produce vídeos atractivos y motivacionales para mensajes de liderazgo, actualizaciones de la empresa o informes culturales, fomentando un espíritu de equipo positivo y unificado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras iniciativas de comunicación interna y formación?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo de IA diseñada para ser tu creador definitivo de vídeos de información para empleados. Simplifica la creación de vídeos de formación y bienvenida para empleados, aumentando significativamente la retención de información en tus comunicaciones internas. Al aprovechar la IA, HeyGen transforma contenido estático en experiencias de aprendizaje visual dinámicas para tu equipo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

Con HeyGen, obtienes amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Utiliza plantillas personalizables e integra tu logo, colores y fuentes para producir vídeos de IA consistentes y de aspecto profesional. También puedes seleccionar entre diversos avatares de IA para representar eficazmente tu marca, asegurando que cada vídeo refleje tu estilo único.

¿Puedo crear fácilmente vídeos de IA de alta calidad a partir de texto con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen hace que crear vídeos de IA de alta calidad sea sencillo usando su capacidad de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar de IA, y HeyGen genera un vídeo pulido con locución profesional en minutos. Este creador de vídeos eficiente permite a cualquiera producir contenido atractivo sin habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen a audiencias globales y la compartición de vídeos creados?

HeyGen facilita un amplio alcance ofreciendo subtítulos automáticos para accesibilidad y mejor comprensión en audiencias diversas. Además, su innovadora función de Traducción con un Clic te permite adaptar tus vídeos para equipos globales sin esfuerzo. Una vez perfeccionados, puedes exportar y compartir fácilmente vídeos en varias plataformas o incluso integrarlos con tu LMS existente para una distribución fluida.

