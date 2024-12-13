Creador de Vídeos de Información para Empleados para Contenido Atractivo Rápido
Transforma tus guiones en vídeos profesionales de información para empleados al instante con capacidades avanzadas de texto a vídeo, aumentando el compromiso y la retención.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en seguridad de 45 segundos para todos los empleados, diseñado para mejorar la retención de información a través de un estilo visual práctico con texto claro en pantalla, utilizando los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y refuerzo.
Diseña un vídeo de bienvenida de 90 segundos para nuevos empleados, mostrando la cultura de la empresa con un estilo visual y auditivo coherente con la marca, construido eficientemente usando las plantillas y escenas de HeyGen.
Produce un dinámico vídeo de formación de 75 segundos para el departamento de marketing, educándolos sobre nuevas características de software con un estilo educativo visual y auditivo estructurado, creado rápidamente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención de los Empleados.
Entrega vídeos de formación para empleados impactantes y breves esenciales que mejoran la retención de información y el compromiso en toda tu fuerza laboral usando IA.
Escala la Formación y Comunicaciones Internas.
Genera sin esfuerzo un mayor volumen de contenido de formación y comunicaciones internas, asegurando que todos los empleados reciban actualizaciones consistentes y oportunas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras iniciativas de comunicación interna y formación?
HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo de IA diseñada para ser tu creador definitivo de vídeos de información para empleados. Simplifica la creación de vídeos de formación y bienvenida para empleados, aumentando significativamente la retención de información en tus comunicaciones internas. Al aprovechar la IA, HeyGen transforma contenido estático en experiencias de aprendizaje visual dinámicas para tu equipo.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?
Con HeyGen, obtienes amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Utiliza plantillas personalizables e integra tu logo, colores y fuentes para producir vídeos de IA consistentes y de aspecto profesional. También puedes seleccionar entre diversos avatares de IA para representar eficazmente tu marca, asegurando que cada vídeo refleje tu estilo único.
¿Puedo crear fácilmente vídeos de IA de alta calidad a partir de texto con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen hace que crear vídeos de IA de alta calidad sea sencillo usando su capacidad de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar de IA, y HeyGen genera un vídeo pulido con locución profesional en minutos. Este creador de vídeos eficiente permite a cualquiera producir contenido atractivo sin habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Cómo apoya HeyGen a audiencias globales y la compartición de vídeos creados?
HeyGen facilita un amplio alcance ofreciendo subtítulos automáticos para accesibilidad y mejor comprensión en audiencias diversas. Además, su innovadora función de Traducción con un Clic te permite adaptar tus vídeos para equipos globales sin esfuerzo. Una vez perfeccionados, puedes exportar y compartir fácilmente vídeos en varias plataformas o incluso integrarlos con tu LMS existente para una distribución fluida.