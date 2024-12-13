Creador de Vídeos de Beneficios para Empleados para Contenido de RRHH Atractivo

Simplifica tus comunicaciones de RRHH y crea vídeos atractivos rápidamente con funciones avanzadas de texto a vídeo.

Crea un vídeo de introducción de 45 segundos dirigido a nuevos empleados, mostrando el completo paquete de beneficios para empleados en un estilo de contenido amigable y atractivo con gráficos animados y música de fondo animada, utilizando la generación de voz de HeyGen para asegurar una comunicación clara y acogedora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para empleados actuales, detallando las opciones del plan de salud con un estilo visual profesional e informativo, incorporando gráficos ilustrativos limpios y un tono de voz calmado y tranquilizador, mejorado con subtítulos automáticos para aumentar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de marca empleadora de 30 segundos dirigido a posibles reclutas, destacando la cultura de la empresa y los beneficios en un estilo visual moderno, dinámico y aspiracional que se alinea con nuestra carta gráfica de marca, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen como base para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 50 segundos para todos los empleados, explicando las actualizaciones trimestrales del plan de acciones y otros beneficios clave para empleados, presentando una estética visual profesional clara y concisa con animaciones de texto dinámicas y un avatar de IA confiado para transmitir el mensaje de manera efectiva.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Beneficios para Empleados

Crea fácilmente vídeos atractivos de RRHH y empleados para explicar beneficios complejos con un toque profesional, asegurando claridad e impacto para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo o pega tu guion de beneficios en el editor de texto a vídeo para comenzar rápidamente la creación de tu vídeo de beneficios para empleados.
2
Step 2
Añade Tu Marca y Voz
Personaliza tu vídeo de beneficios para empleados seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y consistente.
3
Step 3
Aplica Mejoras
Mejora tu mensaje habilitando subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia, asegurando que cada detalle de tus beneficios sea entendido.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo profesional de RRHH y empleados exportándolo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para compartir con tu equipo.

Casos de Uso

Mejora la Introducción y Educación de Empleados

.

Escala la creación de contenido de vídeos de beneficios y de introducción para empleados, asegurando una entrega de información consistente y atractiva para todo el personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos atractivos de beneficios para empleados?

HeyGen permite la creación fácil de vídeos para contenido cautivador de beneficios para empleados utilizando avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo. También puedes aplicar personalización a tu carta gráfica de marca para un branding de empleador consistente.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de introducción y explicativos de RRHH?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de RRHH ideal para producir vídeos de introducción profesionales y vídeos explicativos detallados de RRHH. Simplifica el proceso con capacidades de texto a vídeo y generación de voz, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para los empleados.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de RRHH se alineen con las directrices de la marca?

HeyGen ofrece una amplia personalización a tu carta gráfica de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores y fuentes sin problemas en tus vídeos de RRHH y empleados. Esto asegura un branding de empleador consistente en todas tus comunicaciones en vídeo.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de beneficios para empleados?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de beneficios para empleados con características como avatares de IA, subtítulos automáticos y un editor de vídeo en línea fácil de usar. Esto permite a los equipos de RRHH producir rápidamente contenido accesible y de alta calidad sin necesidad de habilidades avanzadas de edición de vídeo.

