Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, diseñado para explicar los beneficios principales de los empleados de manera atractiva y profesional. Este vídeo debe contar con visuales claros y una locución amigable, generada sin problemas utilizando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada nuevo miembro del equipo se sienta informado y valorado desde el primer día.

