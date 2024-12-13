Tu Generador de Vídeos de Beneficios para Empleados para Equipos de RRHH

Mejora la comunicación interna con vídeos profesionales. Genera locuciones sin esfuerzo para explicaciones claras.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, diseñado para explicar los beneficios principales de los empleados de manera atractiva y profesional. Este vídeo debe contar con visuales claros y una locución amigable, generada sin problemas utilizando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que cada nuevo miembro del equipo se sienta informado y valorado desde el primer día.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para la comunicación interna dirigido a los empleados actuales, detallando una actualización reciente de nuestro paquete de beneficios de salud. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando un avatar de IA atractivo para presentar información compleja de manera clara, simplificando así nuestras necesidades de generación de vídeos de beneficios para empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora dirigido a candidatos potenciales y reclutadores, mostrando nuestra vibrante cultura empresarial e iniciativas únicas de atracción de talento. La estética debe ser moderna e inspiradora, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para crear visuales atractivos que destaquen lo que hace especial a nuestro lugar de trabajo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 50 segundos para todos los empleados, explicando cómo utilizar un programa específico de beneficios de bienestar. Este proyecto de creador de vídeos de RRHH debe aprovechar plantillas y escenas de vídeo profesionales para asegurar una producción rápida y consistente, entregando información crucial con un estilo de audio claro y alentador.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Beneficios para Empleados

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos e informativos de beneficios que atraigan talento y mantengan a tu equipo informado con nuestro creador de vídeos de RRHH impulsado por IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza introduciendo la información de tus beneficios o guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde guion para transformar tus palabras en un vídeo profesional sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el tono y la marca de tu empresa.
3
Step 3
Aplica Marca y Locución
Mejora tu vídeo aplicando el logo y los colores de tu empresa utilizando nuestros controles de marca. Genera fácilmente una locución de sonido natural para tu contenido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté perfecto, descárgalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, listo para todas tus necesidades de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Marca Empleadora y la Cultura

Crea vídeos atractivos de marca empleadora y testimonios de empleados para atraer a los mejores talentos y fomentar una cultura empresarial positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos atractivos de beneficios para empleados para los equipos de RRHH?

HeyGen actúa como un generador de vídeos impulsado por IA, permitiendo a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de beneficios de alta calidad y contenido de comunicación interna. Utiliza su plataforma intuitiva para crear mensajes atractivos que mejoren la comprensión y el compromiso de los empleados sin esfuerzo.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar la comunicación interna y la atracción de talento?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos profesionales para la incorporación, cultura empresarial y marca empleadora. Esto agiliza la creación de contenido para los equipos de RRHH, haciendo la comunicación más dinámica y accesible.

¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para acelerar la producción de contenido relacionado con RRHH?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para acelerar la creación de contenido para testimonios de empleados, incorporación y vídeos de cultura empresarial. Estas plantillas permiten a los equipos de RRHH generar rápidamente vídeos profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos de marca empleadora profesionales con personalización de marca?

Absolutamente. HeyGen permite a los equipos de RRHH producir vídeos de marca empleadora pulidos, con opciones para generación de locuciones y subtítulos automáticos. Puedes incorporar fácilmente el logo y los colores de tu marca para mantener un mensaje de cultura empresarial consistente y atraer a los mejores talentos.

