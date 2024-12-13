Generador de Vídeos de Anuncios para Empleados: Rápido y Profesional

Produce rápidamente anuncios cautivadores para empleados y mejora la comunicación del equipo con Texto a vídeo.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, utilizando un avatar de IA amigable para presentar la cultura de la empresa y a los miembros clave del equipo. Dirige el vídeo directamente a los nuevos empleados con un estilo visual cálido y acogedor y un tono de audio claro y alentador, asegurando una primera impresión atractiva a través de tu generador de anuncios para empleados de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos celebrando un hito importante de la empresa, destinado a informar y motivar a todos los empleados. El estilo visual debe ser dinámico y profesional con una pista de audio animada, fácilmente generado convirtiendo un guion en vídeo usando la función de Texto a vídeo de HeyGen para crear vídeos de anuncios corporativos impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos que muestre un valor central de la empresa, destinado a reforzar la marca y la cultura entre el personal actual y los posibles nuevos empleados. Emplea una estética visualmente inspiradora con una paleta de colores sofisticada y un estilo de audio motivacional, aprovechando la generación precisa de Voz en off de HeyGen para una narrativa convincente que eleve los vídeos profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo interno conciso de 20 segundos para una actualización atractiva sobre una nueva característica del producto, dirigido a los equipos departamentales relevantes. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y elegante, complementado por un audio claro y conciso, incorporando el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll y añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad dentro del proceso de generación de vídeo de principio a fin.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios para Empleados

Crea vídeos atractivos de anuncios para empleados sin esfuerzo. Aprovecha herramientas impulsadas por IA y plantillas profesionales para transmitir actualizaciones importantes con impacto y estilo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Elige de una diversa biblioteca de Plantillas de Vídeo profesionales para iniciar tu anuncio y ahorrar tiempo en la creación.
2
Step 2
Personaliza con Tu Marca
Personaliza tu vídeo incorporando los activos de tu marca, subiendo tus propios medios o seleccionando de una gama de avatares de IA realistas para tu presentador.
3
Step 3
Genera Voz y Subtítulos
Mejora tu mensaje con generación de Voz en off de IA en múltiples idiomas, asegurando que tu anuncio se escuche claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Renderiza tus vídeos profesionales con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, permitiéndote compartir sin problemas a través de varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Incorporación y el Reconocimiento

Muestra los logros de los empleados y optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos atractivos de IA, mejorando el reconocimiento y acelerando la integración.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos visualmente cautivadores para anuncios?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales y visualmente cautivadores con facilidad. Su Generador de Vídeos de IA ofrece animaciones dinámicas, una rica biblioteca de medios de stock y plantillas de vídeo personalizables, asegurando que tus anuncios destaquen.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de anuncios corporativos?

HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote incorporar los colores y el logo de tu marca sin problemas en los vídeos de anuncios corporativos. Esto ayuda a mantener una narrativa coherente centrada en la marca en todas tus comunicaciones internas.

¿Facilita HeyGen la creación de vídeos a partir de guiones con avatares de IA?

Sí, HeyGen ofrece un proceso de generación de vídeo de principio a fin, transformando tu guion en vídeo sin esfuerzo. Puedes aprovechar avatares de IA realistas y capacidades de voz en off de IA para dar vida a tu mensaje sin edición compleja.

¿Cómo hace HeyGen que sea más fácil crear vídeos atractivos de anuncios para empleados?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de anuncios para empleados, simplificando la creación de vídeos cortos y atractivos para comunicaciones internas como la incorporación de nuevos empleados o actualizaciones de la empresa. Sus características de personalización fáciles y escenas preconstruidas permiten una narrativa visual dinámica sin esfuerzo extenso.

