Generador de Vídeos de Anuncios para Empleados: Rápido y Profesional
Produce rápidamente anuncios cautivadores para empleados y mejora la comunicación del equipo con Texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos celebrando un hito importante de la empresa, destinado a informar y motivar a todos los empleados. El estilo visual debe ser dinámico y profesional con una pista de audio animada, fácilmente generado convirtiendo un guion en vídeo usando la función de Texto a vídeo de HeyGen para crear vídeos de anuncios corporativos impactantes.
Produce un vídeo de 60 segundos que muestre un valor central de la empresa, destinado a reforzar la marca y la cultura entre el personal actual y los posibles nuevos empleados. Emplea una estética visualmente inspiradora con una paleta de colores sofisticada y un estilo de audio motivacional, aprovechando la generación precisa de Voz en off de HeyGen para una narrativa convincente que eleve los vídeos profesionales.
Desarrolla un vídeo interno conciso de 20 segundos para una actualización atractiva sobre una nueva característica del producto, dirigido a los equipos departamentales relevantes. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y elegante, complementado por un audio claro y conciso, incorporando el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll y añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad dentro del proceso de generación de vídeo de principio a fin.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación interna con vídeos generados por IA, haciendo que la información compleja sea más accesible y memorable para los empleados.
Inspira la Cultura de la Empresa.
Inspira y eleva a los empleados con actualizaciones y anuncios motivacionales de la empresa, fomentando una marca fuerte y una cultura interna positiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos visualmente cautivadores para anuncios?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales y visualmente cautivadores con facilidad. Su Generador de Vídeos de IA ofrece animaciones dinámicas, una rica biblioteca de medios de stock y plantillas de vídeo personalizables, asegurando que tus anuncios destaquen.
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de anuncios corporativos?
HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote incorporar los colores y el logo de tu marca sin problemas en los vídeos de anuncios corporativos. Esto ayuda a mantener una narrativa coherente centrada en la marca en todas tus comunicaciones internas.
¿Facilita HeyGen la creación de vídeos a partir de guiones con avatares de IA?
Sí, HeyGen ofrece un proceso de generación de vídeo de principio a fin, transformando tu guion en vídeo sin esfuerzo. Puedes aprovechar avatares de IA realistas y capacidades de voz en off de IA para dar vida a tu mensaje sin edición compleja.
¿Cómo hace HeyGen que sea más fácil crear vídeos atractivos de anuncios para empleados?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de anuncios para empleados, simplificando la creación de vídeos cortos y atractivos para comunicaciones internas como la incorporación de nuevos empleados o actualizaciones de la empresa. Sus características de personalización fáciles y escenas preconstruidas permiten una narrativa visual dinámica sin esfuerzo extenso.