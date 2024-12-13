Genera un vídeo de 45 segundos para nuevos empleados de oficina, explicando los procedimientos esenciales de evacuación en caso de incendio. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos animados simples para ilustrar las rutas de salida, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Este generador de vídeos de protocolo de emergencia puede aprovechar la robusta función de generación de voz en off de HeyGen para garantizar claridad y consistencia en los vídeos de seguridad laboral.

Generar Vídeo