Creador de Vídeos de Procedimientos de Emergencia: Crea Formación que Salva Vidas Rápidamente

Crea rápidamente vídeos de formación en seguridad atractivos y guías de respuesta a emergencias con plantillas personalizables, mejorando la comprensión y retención.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos detallando un procedimiento crítico de evacuación por incendio para nuevos empleados de oficina y visitantes, enfocándose en la seguridad efectiva en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser sencillo e informativo, presentando un avatar de AI que demuestre claramente cada paso, acompañado de una narración generada con voz calmada y concisa explicando los protocolos de emergencia y las rutas de salida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de servicio público de 1 minuto centrado en la preparación esencial para terremotos para residentes en una zona de alto riesgo. Utiliza demostraciones visuales atractivas, quizás animadas, para ilustrar las técnicas de 'agacharse, cubrirse y sujetarse', complementadas por un tono de audio tranquilizador pero firme. El vídeo debe emplear las Plantillas y escenas de HeyGen para mantener una marca consistente, junto con subtítulos claros para accesibilidad, asegurando que las pautas de seguridad cruciales sean comprendidas por todos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 120 segundos que describa los procedimientos detallados de respuesta a emergencias por derrame químico en un entorno de laboratorio. El diseño visual debe ser altamente realista y profesional, utilizando soporte de biblioteca de medios/stock para simular el entorno, mientras una voz precisa y técnica guía a los espectadores a través de cada paso de contención y limpieza. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar la traducción precisa de protocolos de emergencia complejos directamente en el material de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo animado de 45 segundos sobre procedimientos de emergencia que demuestre la maniobra de Heimlich para adultos. Este vídeo está destinado a aumentar el compromiso de formación para una fuerza laboral general, presentando un avatar de AI amigable que realiza los pasos de manera clara y concisa, con una narración alentadora y fácil de entender. El estilo visual debe ser brillante y accesible, asegurándose de considerar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas de comunicación de la empresa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un creador de vídeos de procedimientos de emergencia

Crea vídeos de formación en seguridad atractivos y conformes de manera eficiente con herramientas impulsadas por AI, asegurando que tu equipo esté preparado para cualquier emergencia.

Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando tu guion de procedimientos de emergencia. Utiliza el Generador de Guiones de Vídeo de AI para estructurar eficientemente tus mensajes clave de seguridad para una comunicación clara.
Step 2
Selecciona tus Visuales
Mejora la claridad de tu vídeo con visuales atractivos. Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI y escenas para demostrar visualmente protocolos críticos de emergencia.
Step 3
Aplica Voz y Marca
Da vida a tu guion con una narración auténtica. Genera narraciones de AI realistas y aplica la marca de tu organización, incluyendo logos y colores, para un acabado profesional.
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de emergencia y prepáralo para su distribución. Usa el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para asegurar una compatibilidad perfecta a través de varias plataformas, mejorando el compromiso en la formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Compromiso en la Formación en Seguridad

Utiliza avatares de AI y contenido dinámico para crear vídeos de formación en seguridad cautivadores que involucren activamente a los empleados, llevando a una mayor retención de información vital de emergencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de procedimientos de emergencia?

HeyGen, como un avanzado creador de vídeos con AI, permite la producción rápida de vídeos críticos de procedimientos de emergencia y formación en seguridad. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para transformar rápidamente tus guiones en vídeos instructivos atractivos, asegurando un despliegue más rápido de información esencial.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso en la formación en seguridad?

HeyGen mejora significativamente el compromiso en la formación para la seguridad en el lugar de trabajo y la formación en cumplimiento a través de avatares de AI realistas y plantillas personalizables. Estas herramientas facilitan el aprendizaje basado en escenarios y proporcionan visuales claros, haciendo que los vídeos de respuesta a emergencias sean más impactantes y memorables para los empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a mantener la consistencia de marca en los protocolos de emergencia?

Absolutamente, HeyGen permite a las empresas mantener controles de marca dentro de sus protocolos de emergencia y anuncios de servicio público de preparación para desastres. Con plantillas personalizables y la capacidad de integrar tu logo y colores de marca, cada vídeo de respuesta a emergencias refleja la identidad de tu organización, fortaleciendo la confianza y el reconocimiento.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y amplia distribución para la formación en emergencias?

HeyGen apoya la amplia distribución y accesibilidad para vídeos críticos de formación en seguridad a través de características como narraciones de AI y el Generador de Subtítulos de AI. Estos aseguran que tu contenido de preparación para emergencias sea claro y consumible por audiencias diversas, fácilmente integrado en plataformas LMS para un alcance integral.

