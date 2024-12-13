Creador de Vídeos PSA de Preparación para Emergencias: Crea Vídeos Impactantes

Crea anuncios de servicio público convincentes y PSAs de preparación para desastres sin esfuerzo usando nuestros avatares de IA.

Crea un vídeo corto de 45 segundos sobre preparación para emergencias, demostrando planes esenciales de seguridad familiar, dirigido a padres y tutores. El estilo visual debe ser calmado e informativo, con avatares de IA amigables que ilustren acciones paso a paso, complementado por una voz en off clara y tranquilizadora. Este anuncio de servicio público tiene como objetivo generar confianza y preparación en los hogares.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 30 segundos sobre concienciación de seguridad contra incendios para propietarios de viviendas y residentes de apartamentos, centrado en consejos rápidos y prácticos como rutas de escape y comprobaciones de alarmas de humo. El estilo visual y de audio debe ser conciso y urgente, utilizando texto en pantalla y gráficos audaces para resaltar puntos clave, generado eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. Este anuncio de servicio público empoderará a los espectadores con conocimientos vitales de prevención de incendios.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de servicio público de 60 segundos dirigido a líderes comunitarios locales y voluntarios, destacando la importancia de los anuncios de servicio público de preparación para desastres colectivos y el compromiso comunitario. El vídeo debe tener un estilo visual inspirador y motivador, combinando música de fondo edificante con una narración clara, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular el llamado a la acción para iniciativas de seguridad vecinal.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo impactante de 20 segundos para usuarios generales de redes sociales, enfatizando la necesidad crítica de un kit básico de emergencia. El estilo visual debe ser directo y memorable, utilizando escenas dinámicas e imágenes impactantes de las plantillas y escenas de HeyGen para captar rápidamente la atención, acompañado de un mensaje de audio conciso y enérgico. Este anuncio de servicio público sobre preparación para desastres sirve como un recordatorio rápido para 'Estar Preparado'.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos PSA de Preparación para Emergencias

Produce rápidamente anuncios de servicio público impactantes para la preparación ante desastres y la seguridad comunitaria usando herramientas de creación de vídeo impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Escribe tu mensaje crítico de anuncio de servicio público. Nuestra función de texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu texto en una voz en off natural.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu mensaje de preparación para emergencias, haciendo tu contenido más atractivo y relatable.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra los controles de marca de tu organización, como logos y colores específicos, para mantener la consistencia y generar confianza en tus PSAs de preparación para desastres.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo para una amplia distribución. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas, listo para compartir como vídeos en redes sociales o compromiso comunitario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Servicio Público de Alto Impacto

.

Genera rápidamente PSAs profesionales impulsados por IA para comunicar efectivamente información vital de emergencia y aumentar la conciencia pública.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de PSAs de preparación para emergencias?

HeyGen te permite producir rápidamente PSAs de preparación para desastres convincentes utilizando su motor creativo, capacidades de texto a vídeo y plantillas personalizables, haciendo que los mensajes complejos sean accesibles y atractivos.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen entregar efectivamente anuncios de servicio público?

Sí, los avatares de IA de HeyGen ofrecen presentaciones realistas, con generación de voz en off natural, asegurando que tus anuncios de servicio público sean impactantes y fomenten un fuerte compromiso comunitario.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos de respuesta a emergencias?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo de tu organización y colores específicos en los vídeos de respuesta a emergencias, manteniendo una identidad consistente y profesional en todas tus comunicaciones.

¿HeyGen admite una distribución más amplia de vídeos de seguridad pública?

HeyGen mejora la accesibilidad de tus mensajes críticos a través de subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos de seguridad pública sean fácilmente consumibles en varias plataformas de redes sociales y dispositivos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo