Creador de Vídeos de Marketing por Correo Electrónico: Crea Campañas Atractivas

Aumenta la participación y las tasas de clics generando sin esfuerzo vídeos profesionales a partir de tus guiones de texto a vídeo.

Imagina crear un vídeo de marketing por correo electrónico de 30 segundos que aumente instantáneamente tus tasas de clics. Este prompt imagina a un pequeño empresario o gerente de marketing seleccionando rápidamente entre las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para crear una promoción dinámica y optimista, completa con música de fondo inspiradora, mostrando su producto o servicio con un esfuerzo mínimo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing profesional de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y agencias, demostrando cómo un editor de vídeo con IA puede transformar su estrategia. Este vídeo debe contar con una voz en off pulida y autoritaria que guíe a los espectadores a través del proceso de generar vídeos de marketing de alta calidad, destacando la integración perfecta de la generación de voz en off para un mensaje de marca coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 60 segundos atractivo para creadores de contenido y gestores de redes sociales, ilustrando el poder de convertir texto simple en vídeos animados para el marketing en redes sociales. Este prompt requiere una presentación visualmente rica, amigable y conversacional, mostrando activamente la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo contenido escrito en cortometrajes cautivadores.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional conciso de 15 segundos para gerentes de marca y negocios de comercio electrónico, enfatizando la identidad de marca y la consistencia entre plataformas. El estilo visual debe ser limpio y directo, utilizando colores consistentes con la marca para mostrar cómo la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen asegura que sus vídeos de marketing por correo electrónico se vean perfectos en cualquier canal, manteniendo un mensaje cohesivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing por Correo Electrónico

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing atractivos para tus campañas de correo electrónico, convirtiendo mensajes estáticos en contenido dinámico que captura la atención y genera acción.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de **plantillas de vídeo gratuitas** profesionales diseñadas para diversas necesidades de marketing o empieza desde cero con un lienzo en blanco para construir tu historia. Esto aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar tu creación.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Llena tu vídeo con visuales atractivos utilizando los avanzados **avatares de IA** de HeyGen o subiendo tus propios medios. Integra fácilmente tu **identidad de marca** con logotipos, colores y fuentes personalizados para mantener una apariencia consistente.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Mejora tu vídeo con toques profesionales. Utiliza nuestra **generación de voz en off** para una narración clara, añade música de fondo atractiva y refina tu mensaje con subtítulos dinámicos. Nuestras intuitivas **herramientas de edición de vídeo** hacen que la personalización sea sencilla.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de **marketing por correo electrónico** y expórtalo en el formato óptimo para tus campañas. Con la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, puedes asegurarte de que tu vídeo se vea perfecto en cualquier dispositivo, listo para ser incrustado y generar resultados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Crea vídeos de IA convincentes para resaltar el éxito de los clientes, construyendo confianza y credibilidad dentro de tus esfuerzos de marketing por correo electrónico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de marketing por correo electrónico?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales para campañas de marketing por correo electrónico sin esfuerzo. Utiliza su editor de vídeo con IA, avatares de IA y funciones de texto a vídeo para producir vídeos de marketing atractivos que capturen la atención y aumenten la participación.

¿HeyGen ofrece plantillas para la creación rápida de vídeos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo gratuitas y herramientas intuitivas de arrastrar y soltar, lo que facilita la creación rápida de vídeos promocionales o animados. Estas plantillas están diseñadas para ayudarte a comenzar tus vídeos de marketing sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Qué características ofrece HeyGen para mantener la identidad de marca en los vídeos de marketing?

HeyGen asegura que tu identidad de marca sea consistente en todos los vídeos de marketing a través de controles de marca integrales como logotipos y colores personalizados. Además, características como la generación de voz en off y subtítulos/captions ayudan a refinar tu mensaje para un impacto máximo.

¿Puedo producir vídeos de productos de alta calidad usando el editor de vídeo con IA de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen funciona como un potente creador de vídeos de productos, permitiéndote producir contenido de marketing en vídeo de alta calidad con su avanzado editor de vídeo con IA. Aprovecha funciones como texto a vídeo y una vasta biblioteca de medios para mostrar tus productos de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo