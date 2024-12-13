Crea un vídeo tutorial introductorio de 1 minuto para propietarios de pequeñas empresas que son nuevos en el marketing por correo electrónico, demostrando cómo configurar su primera campaña. El estilo visual debe ser brillante y alentador, utilizando texto claro en pantalla y una voz en off amigable y optimista. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los pasos clave y la función de Texto a vídeo desde el guion para generar eficientemente el contenido instructivo, haciendo que el proceso de convertirse en un creador de vídeos tutoriales de marketing por correo electrónico sea accesible para todos.

