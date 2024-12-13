Crea un vídeo educativo de 60 segundos diseñado para estudiantes de primaria, explicando el ciclo del agua de una manera divertida y memorable. El estilo visual debe ser brillante y caricaturesco, con un tono amigable en la generación de la voz en off, haciendo que los planes de lecciones sean fáciles de entender. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para construir una narrativa atractiva.

Generar Vídeo