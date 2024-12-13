Crea un vídeo explicativo conciso de 1 minuto dirigido a Diseñadores Instruccionales y gerentes de L&D, demostrando cómo un creador de vídeos de contenido elearning simplifica la creación de vídeos de formación profesional. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con destacados de texto claros en pantalla, complementados por una narración profesional. Enfatiza la facilidad de transformar un guion directamente en un vídeo pulido usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, mostrando la eficiencia para los equipos de L&D.

Generar Vídeo