Creador de Vídeos Educativos: Simplifica el Aprendizaje con IA

Produce vídeos educativos cautivadores sin esfuerzo, transformando tus guiones en visuales dinámicos con texto a vídeo de IA.

391/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo profesional de 45 segundos dirigido a estudiantes en línea, demostrando cómo usar eficazmente una función específica de software. La estética visual debe ser limpia y nítida con gráficos en pantalla, complementada por una narración autoritaria, que se puede generar fácilmente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para garantizar precisión y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un fragmento dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a un público amplio, ilustrando un hecho histórico fascinante o una lección rápida de idiomas. El estilo visual y de audio debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando cortes rápidos y música de fondo animada, con información crucial destacada a través de los subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la accesibilidad e impacto en dispositivos móviles.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos perfecto para educadores que crean lecciones de aula invertida, detallando un proyecto de arte paso a paso o un tutorial básico de codificación. El vídeo debe adoptar un estilo visual instructivo y calmado, integrando fotos y vídeos de stock ricos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración diversa y relajante para guiar a los estudiantes a través del proceso de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos

Transforma temas complejos en lecciones atractivas con nuestro creador de vídeos educativos con IA. Crea contenido de aprendizaje convincente que resuene con tu audiencia sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion educativo. Nuestra IA convertirá tu texto en un vídeo dinámico, haciendo que la creación de contenido sea simple y rápida.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Mejora tu lección seleccionando de una rica biblioteca de fotos y vídeos de stock, o sube los tuyos para ilustrar perfectamente tus puntos.
3
Step 3
Añade Voz de IA y Subtítulos
Da vida a tu contenido con voces y narraciones de IA que suenan naturales, y genera automáticamente subtítulos precisos para accesibilidad y compromiso.
4
Step 4
Personaliza y Exporta
Refina tu vídeo con controles de marca, ajusta las proporciones de aspecto y luego exporta fácilmente tu vídeo educativo de alta calidad para compartir con tus estudiantes o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualiza Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados como eventos históricos en narrativas de vídeo inmersivas y fácilmente comprensibles para lecciones cautivadoras en el aula.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen el proceso creativo para hacer vídeos educativos atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos educativos atractivos aprovechando su avanzado creador de vídeos educativos con IA. Puedes transformar guiones en contenido de vídeo animado profesional usando texto a vídeo de IA, agilizando todo el proceso creativo sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Hay plantillas específicas disponibles para crear vídeos educativos usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo específicamente diseñadas para vídeos educativos, incluyendo opciones para lecciones en el aula y formación. Los usuarios pueden personalizar fácilmente estas plantillas con su propio contenido, fotos y vídeos de stock, y voces y narraciones de IA para adaptarse perfectamente a sus necesidades.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos educativos de alta calidad de manera eficiente, incluso sin experiencia en producción de vídeo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos educativos de alta calidad con su intuitivo creador de vídeos educativos con IA. Funciones como avatares de IA, voces de IA y una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar significan que no necesitas experiencia previa en producción de vídeo para producir vídeos de aprendizaje profesional rápidamente.

¿Qué tipo de contenido educativo puedo desarrollar con el creador de vídeos educativos en línea de HeyGen?

El creador de vídeos educativos en línea de HeyGen es versátil para crear una variedad de vídeos educativos, desde lecciones detalladas en el aula y cursos en línea completos hasta explicaciones rápidas en redes sociales y tutoriales informativos. Es una herramienta poderosa para educadores y formadores en muchas plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo