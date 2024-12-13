El Creador Definitivo de Incorporación para el Personal Educativo

Agiliza la incorporación del personal educativo sin esfuerzo. Crea vídeos de formación atractivos con generación de voz en off para todos los nuevos empleados.

Imagina un vídeo de 45 segundos para administradores escolares que muestre cómo agilizar eficazmente la incorporación de nuevos empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con gráficos modernos y una voz en off alentadora e informativa. Este vídeo podría resaltar la facilidad de generar contenido profesional rápidamente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para explicar procesos complejos con claridad, enfatizando el cambio del papeleo tradicional a una experiencia de incorporación digital más eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a nuevos profesores y líderes escolares, demostrando los beneficios de los portales de incorporación personalizados. El estilo visual debe ser amigable y acogedor, con un tono optimista y un audio claro y nítido. Este vídeo puede utilizar los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de un recorrido personalizable para nuevos empleados, mostrando cómo una plantilla de incorporación para profesores hace que las primeras semanas sean menos abrumadoras y más integradas para el personal educativo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para directores y coordinadores de tecnología educativa que ilustre la simplicidad de configurar un creador de incorporación para el personal educativo. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y centrado en la demostración, con música de fondo animada. Destaca cómo las plantillas y escenas de HeyGen pueden adaptarse rápidamente, demostrando la interfaz fácil de usar de este software configurable, haciendo que la creación de contenido para la incorporación sea eficiente y sencilla.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 50 segundos dirigido a gerentes de recursos humanos en entornos educativos y superintendentes de distrito, centrado en características avanzadas como flujos de trabajo automatizados y seguimiento de estado dentro del proceso de incorporación. El estilo visual debe ser analítico pero accesible, incorporando infografías claras y una voz segura y autoritaria. Este vídeo puede explicar eficazmente procesos complejos utilizando la generación de voz en off de HeyGen, asegurando que todos los espectadores comprendan el poder de las capacidades robustas del sistema para gestionar transiciones complejas del personal.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Incorporación para el Personal Educativo

Agiliza y personaliza tu proceso de incorporación del personal educativo con un creador digital, asegurando que los nuevos empleados se sientan bienvenidos y preparados desde el primer día.

1
Step 1
Crea Tu Recorrido de Incorporación
Utiliza software configurable para diseñar un recorrido de incorporación personalizado adaptado a los nuevos roles del personal educativo. Comienza definiendo la estructura de tus portales de incorporación personalizados.
2
Step 2
Añade Contenido de Incorporación Atractivo
Enriquece la experiencia del nuevo empleado subiendo documentación digital esencial, módulos de formación y vídeos de bienvenida con avatares de AI, haciendo que la información sea accesible y dinámica.
3
Step 3
Configura Flujos de Trabajo Automatizados
Configura flujos de trabajo automatizados para gestionar tareas, recordatorios y aprobaciones de manera eficiente. Implementa el seguimiento de estado para monitorear el progreso de cada nuevo empleado a lo largo de su recorrido de incorporación.
4
Step 4
Lanza y Optimiza la Incorporación
Ofrece una experiencia fluida y consistente compartiendo portales de incorporación personalizados con los nuevos empleados. Aprovecha los controles de marca para asegurar que todos los materiales reflejen la identidad de tu institución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Experiencias de Bienvenida Personalizadas

Genera vídeos de bienvenida inspiradores y personalizados de los líderes escolares para presentar al nuevo personal educativo la cultura y los valores de la escuela.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de incorporación del personal educativo?

HeyGen proporciona a los líderes escolares herramientas poderosas para agilizar la incorporación transformando materiales estáticos en contenido de vídeo dinámico. Nuestros avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo permiten la creación eficiente de experiencias de incorporación digital atractivas.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de portales de incorporación personalizados para la formación de profesores?

HeyGen sobresale en la generación de vídeos de formación de alta calidad utilizando la generación de texto a vídeo y voz en off, que pueden integrarse sin problemas en portales de incorporación personalizados. Esta capacidad apoya flujos de trabajo personalizados para una experiencia verdaderamente adaptada.

¿Qué papel juega HeyGen en la mejora de eventos para nuevos empleados y la incorporación de personal?

HeyGen eleva los eventos para nuevos empleados y la incorporación de personal transformando presentaciones en experiencias de vídeo cautivadoras con avatares de AI y plantillas y escenas dinámicas. Nuestros controles de marca robustos aseguran que cada vídeo mantenga la identidad profesional de tu institución.

¿Cómo apoya HeyGen las iniciativas de digitalización de la incorporación y los flujos de trabajo automatizados?

HeyGen empodera a las organizaciones para digitalizar la incorporación convirtiendo sin esfuerzo guiones en contenido de vídeo profesional. Esto se integra sin problemas con flujos de trabajo automatizados, mientras que las plantillas de incorporación para profesores personalizables y el acceso a la biblioteca de medios aseguran consistencia y eficiencia en tu sistema de incorporación para la educación.

