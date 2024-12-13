Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos diseñado para el nuevo personal educativo, detallando los procedimientos iniciales y dándoles la bienvenida a la institución. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con un avatar de IA amigable que ofrezca una locución clara e informativa. Utiliza los potentes avatares de IA de HeyGen para establecer un presentador coherente y accesible, haciendo que los nuevos empleados se sientan integrados desde el primer día con este generador de vídeos de formación para el personal educativo.

Generar Vídeo