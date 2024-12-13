Generador de Vídeos de Formación para el Personal Educativo para Equipos de L&D

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos para equipos de L&D utilizando Avatares de IA para mejorar los resultados de aprendizaje.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos diseñado para el nuevo personal educativo, detallando los procedimientos iniciales y dándoles la bienvenida a la institución. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con un avatar de IA amigable que ofrezca una locución clara e informativa. Utiliza los potentes avatares de IA de HeyGen para establecer un presentador coherente y accesible, haciendo que los nuevos empleados se sientan integrados desde el primer día con este generador de vídeos de formación para el personal educativo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los equipos de L&D pueden producir un vídeo de actualización conciso de 30 segundos para el personal educativo existente, detallando cambios en las políticas o anuncios urgentes. El estilo visual y de audio debe ser moderno, atractivo y directo, con animaciones de texto dinámicas y material de archivo relevante con una locución profesional. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente directrices escritas en vídeos de formación atractivos, asegurando que todo el personal esté informado de manera eficiente con este generador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación técnica de 60 segundos para todo el personal educativo, demostrando una nueva herramienta de software o un procedimiento de cumplimiento crucial. Este vídeo debe mantener un estilo visual limpio, instructivo y fácil de seguir, utilizando demostraciones claras o grabaciones de pantalla acompañadas de una voz segura y articulada. Mejora la accesibilidad y comprensión para diversos aprendices incorporando la función confiable de subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que cada miembro del personal pueda comprender efectivamente el material de formación con el apoyo de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina crear un vídeo inspirador de 50 segundos para mostrar las mejores prácticas en gestión de aulas o métodos de enseñanza innovadores para los líderes del departamento de educación y el personal interesado en el desarrollo profesional. La estética del vídeo debe ser inspiradora, positiva y visualmente atractiva, utilizando plantillas pre-diseñadas junto con música motivadora y una voz alentadora. Aprovecha las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para crear rápidamente contenido de vídeo de alta calidad que motive y eduque utilizando esta plataforma de vídeo de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para el Personal Educativo

Simplifica la creación de contenido para equipos de L&D y entrega vídeos de formación atractivos de manera eficiente con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu contenido de formación en el generador de vídeos de IA. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para generar automáticamente escenas, sentando las bases para tus vídeos de formación para el personal educativo.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o formador. Personaliza tu presentador para asegurar un aspecto profesional y consistente a lo largo de tu material de formación, haciendo tus vídeos de formación más atractivos.
3
Step 3
Añade Locuciones y Visuales
Mejora tu guion con locuciones de IA de sonido natural en múltiples idiomas. Enriquece aún más tu formación integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos clave, creando material de formación convincente con IA.
4
Step 4
Exporta y Comparte la Formación
Finaliza tu vídeo con ediciones precisas, asegurando el redimensionamiento de la relación de aspecto para varias plataformas. Exporta tus vídeos de formación completados en alta definición, listos para ser compartidos con tu personal educativo o integrados en tus LMSs para fácil acceso.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Material de Formación Complejo

Transforma conceptos educativos intrincados en contenido de vídeo claro y atractivo impulsado por IA para una comprensión más fácil del personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo y una plataforma de vídeo de IA, permitiendo a los equipos de L&D transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional. Su funcionalidad de texto a vídeo elimina la producción compleja, agilizando la creación de contenido de aprendizaje esencial.

¿Puede HeyGen crear material de formación atractivo con avatares de IA y locuciones?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios producir material de formación dinámico con IA. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y generar locuciones de IA realistas para ofrecer contenido educativo convincente sin esfuerzo, asegurando un alto compromiso.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador ideal de vídeos de formación para el personal educativo?

Como un generador líder de vídeos de formación para el personal educativo, HeyGen ofrece plantillas extensas y una biblioteca de medios, acelerando significativamente la creación de vídeos. Sus capacidades permiten el desarrollo rápido de vídeos de formación completos adecuados para diversas necesidades de aprendizaje.

¿Cómo puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y accesibilidad en los vídeos de formación?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores directamente en tus vídeos de formación, manteniendo una imagen de marca consistente. Además, características como subtítulos y traducciones con un clic mejoran la accesibilidad para una audiencia más amplia.

