Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a formadores corporativos y desarrolladores de e-learning, demostrando el uso innovador de avatares de AI para ofrecer módulos de formación consistentes y atractivos. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, con el avatar de AI interactuando con conceptos clave, enfatizando la eficiencia y escalabilidad que ofrece la función de avatares de AI de HeyGen.
Crea un tutorial de 2 minutos para propietarios de pequeñas empresas y educadores independientes, ilustrando el poder del editor de vídeo en línea de HeyGen para personalizar y mejorar su contenido educativo. El vídeo debe tener un estilo visual fácil de seguir, paso a paso, con claridad en alta definición, complementado por una voz en off tranquilizadora, centrándose en cómo la biblioteca de medios/soporte de stock y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto les permite producir contenido de alta calidad en 4k.
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para desarrolladores de contenido enfocado en la accesibilidad y el alcance global, enfatizando la facilidad de crear materiales de aprendizaje inclusivos. El estilo visual debe ser limpio y accesible, acompañado de voces profesionales de AI, mostrando cómo la generación de voz en off de HeyGen y los subtítulos/captions automáticos derivados de guiones impulsados por AI aseguran una comprensión y participación amplias.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la oferta de cursos a nivel global.
Desarrolla y lanza nuevos cursos educativos rápidamente, alcanzando a una audiencia más amplia de estudiantes en todo el mundo.
Mejora la formación en salud y medicina.
Aclara información médica compleja en contenido de vídeo digerible, mejorando significativamente la comprensión y los resultados educativos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de texto a vídeo para contenido educativo?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos educativos al permitir una creación de texto a vídeo sin complicaciones. Nuestro avanzado generador de vídeos de AI transforma tus guiones en vídeos educativos atractivos, completos con visuales de AI y voces realistas de AI, simplificando la producción de contenido para cualquier plataforma educativa.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para crear vídeos educativos?
HeyGen ofrece amplias herramientas de edición dentro de su editor de vídeo en línea para personalizar los visuales de tu contenido educativo. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo, incorporar gráficos animados y utilizar controles de marca para producir vídeos explicativos únicos adaptados a tus necesidades.
¿Puede HeyGen generar avatares y voces de AI realistas para vídeos educativos?
Absolutamente. HeyGen es un potente creador de vídeos educativos que puede generar avatares de AI realistas para presentar tu contenido. Junto con voces de AI de alta calidad y realistas, esta capacidad crea visuales de AI dinámicos y atractivos, mejorando la experiencia de aprendizaje para tu audiencia.
¿HeyGen admite exportaciones de alta calidad adecuadas para la generación de vídeos en plataformas educativas?
Sí, HeyGen asegura una salida de calidad profesional, permitiéndote exportar tus vídeos educativos en calidad 4K. Nuestro editor de vídeo en línea también admite varios formatos de relación de aspecto y genera automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tu contenido sea accesible y optimizado para cualquier necesidad de generador de vídeos en plataformas educativas.