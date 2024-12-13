Sí, HeyGen proporciona robustos controles de marca para asegurar que tu contenido educativo se alinee con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo y colores de marca, y acceder a una biblioteca de medios completa para enriquecer tus proyectos de generador de vídeos para eventos educativos con visuales generados por IA.