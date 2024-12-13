Potencia el Aprendizaje con un Creador de Vídeos Educativos de Claridad

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para creadores de cursos en línea, centrado en simplificar conceptos abstractos para sus estudiantes. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, incorporando gráficos animados, acompañado de una voz alegre y excepcionalmente clara. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente el material del curso escrito en un vídeo educativo impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación práctico de 90 segundos para departamentos de RRHH que incorporan nuevos empleados en ubicaciones globales. El vídeo debe adoptar un estilo visual acogedor e informativo, con un tono de voz amigable y profesional. Enfatiza la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y claridad para audiencias diversas, haciendo que el proceso de incorporación sea fluido y comprensible.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo ilustrativo de 2 minutos para educadores de K-12, diseñado para explicar principios científicos fundamentales a jóvenes estudiantes. El estilo visual debe ser brillante, ilustrativo y fácil de entender, acompañado por un narrador claro y entusiasta. Explora las plantillas y escenas de HeyGen para construir una narrativa visualmente atractiva y estructurada, haciendo que los temas complejos sean accesibles para un vídeo educativo atractivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos de Claridad

Crea vídeos educativos atractivos con facilidad, guiando a tu audiencia a través de caminos de aprendizaje claros utilizando herramientas avanzadas de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Escribe o pega tu contenido educativo en el editor de guiones. Esto forma la base de tu camino de aprendizaje, aprovechando nuestra función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI profesionales para transmitir tu mensaje, añadiendo una cara atractiva y consistente a tu material del curso.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Marca
Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas y escenas, y aplica los colores y logotipo de tu marca para crear un aspecto cohesivo y profesional para tus vídeos de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Camino
Finaliza tu vídeo generando automáticamente subtítulos/captions para accesibilidad y expórtalo, listo para compartir en cualquier plataforma de aprendizaje en línea.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación

Utiliza vídeos generados por AI para hacer el contenido de formación más dinámico e interactivo, mejorando significativamente el compromiso del estudiante y la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos de claridad?

HeyGen transforma el contenido educativo en vídeos atractivos utilizando tecnología de creación de vídeos con AI. Los usuarios pueden convertir fácilmente guiones en presentaciones visuales dinámicas con avatares de AI profesionales y voces en off naturales, agilizando todo el proceso de creación de cursos.

¿Puede HeyGen soportar características técnicas como personalización de marca y cambio de relación de aspecto para vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y esquemas de color específicos en tus vídeos de formación para una identidad de marca consistente. También ofrece flexibilidad en el cambio de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido educativo esté optimizado para cualquier plataforma.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad en materiales de aprendizaje en línea?

HeyGen mejora la accesibilidad para el aprendizaje en línea con la generación automática de subtítulos y captions, haciendo el contenido comprensible para audiencias diversas. Su avanzada generación de voces en off asegura un audio claro, contribuyendo a una experiencia educativa más inclusiva y efectiva para todos los estudiantes.

¿Qué tan rápido pueden los educadores generar cursos educativos atractivos con el creador de vídeos de AI de HeyGen?

Los educadores pueden crear rápidamente cursos educativos atractivos utilizando la funcionalidad eficiente de texto a vídeo de HeyGen y su extensa biblioteca de plantillas y escenas. Esto permite la creación rápida de prototipos y la producción de vídeos educativos de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

