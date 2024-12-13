Creador de Vídeos para el Aprendizaje Temprano: Involucra y Educa a las Mentes Jóvenes

Crea fácilmente lecciones cautivadoras para la educación infantil usando avatares de IA realistas para dar vida a tu contenido.

Crea un vídeo educativo de 1 minuto utilizando las capacidades del creador de vídeos para el aprendizaje temprano de HeyGen para introducir las formas básicas a los niños en edad preescolar. El vídeo debe presentar un avatar de IA amigable explicando cada forma con visuales animados y brillantes y una locución alegre, simplificando conceptos complejos para las mentes jóvenes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para profesores de primaria sobre cómo usar un creador de vídeos educativos de IA para explicar los ciclos de vida de las plantas. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente un plan de lección en contenido atractivo, incorporando visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock y asegurando la accesibilidad con subtítulos automáticos, todo presentado en un estilo visual limpio e informativo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo introductorio de 2 minutos demostrando lo fácil que es convertirse en creador de vídeos para contenido educativo, dirigido a nuevos profesores. Diseña el vídeo usando las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen para mostrar un mensaje de 'Bienvenidos al Jardín de Infancia', empleando una locución cálida y optimizándolo para varias plataformas mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones, presentando una experiencia visualmente acogedora e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Construye un tutorial técnico conciso de 1 minuto sobre cómo aprovechar la tecnología de texto a vídeo de IA para crear explicaciones rápidas de conceptos de codificación para estudiantes jóvenes, dirigido a educadores interesados en tecnología. El vídeo debe presentar un avatar de IA sofisticado demostrando el proceso con superposiciones de texto en pantalla, todo acompañado de subtítulos precisos para reforzar el aprendizaje, manteniendo un estilo visual elegante e informativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos para el aprendizaje temprano

Crea vídeos de aprendizaje temprano atractivos y accesibles sin esfuerzo con IA, transformando contenido educativo en lecciones cautivadoras para las mentes jóvenes.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de lección de aprendizaje temprano directamente en el editor de texto a vídeo de IA para generar instantáneamente contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar visualmente tu contenido de aprendizaje temprano, haciéndolo atractivo y relatable.
3
Step 3
Añade Locuciones Realistas
Genera voces de IA realistas para proporcionar locuciones claras y atractivas que narren perfectamente tus lecciones de aprendizaje temprano.
4
Step 4
Genera Subtítulos y Exporta
Genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad, luego exporta tu vídeo de aprendizaje temprano pulido en varios formatos, listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promover Contenido Educativo

.

Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para compartir conocimientos educativos y atraer a padres y educadores a recursos de aprendizaje temprano.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para convertirse en creadores de vídeos educativos de IA transformando texto en vídeos atractivos usando tecnología avanzada de texto a vídeo de IA. Puedes seleccionar entre varias opciones de avatares de IA y generar voces de IA realistas para entregar tu contenido de manera efectiva a los estudiantes. Esto agiliza todo el proceso de producción de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a los profesores a crear vídeos de aprendizaje temprano con marca?

Sí, HeyGen es un eficaz creador de vídeos para el aprendizaje temprano que ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los profesores incorporar sus logotipos y esquemas de color específicos. Esto asegura la consistencia en todo el contenido educativo, reforzando la identidad de marca para las comunicaciones escolares o institucionales. También puedes utilizar varias plantillas para comenzar rápidamente tus proyectos.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y calidad de producción de los vídeos?

HeyGen mejora significativamente la calidad de producción y accesibilidad con características como subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos educativos sean comprendidos por todos los estudiantes. Además, se puede integrar una biblioteca completa de fotos y vídeos de stock, junto con locuciones profesionales, para crear contenido rico y visualmente atractivo como editor de vídeo.

¿HeyGen admite la grabación de pantalla para contenido instructivo?

Absolutamente, HeyGen es un versátil creador de vídeos que incluye capacidades robustas de grabación de pantalla y web, perfectas para crear contenido instructivo detallado para profesores y estudiantes. Esto te permite capturar demostraciones de software, presentaciones o lecciones basadas en la web directamente dentro de la plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo