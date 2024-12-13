Tu Generador de Vídeos de E-learning Definitivo para una Formación Atractiva

Transforma tu aprendizaje con un generador de vídeos de IA. Crea fácilmente vídeos de formación profesional utilizando avatares de IA.

Produce un vídeo demostrativo conciso de 1 minuto, dirigido a profesionales de L&D, que ilustre cómo un generador de vídeos de e-learning simplifica drásticamente la formación de empleados. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y claro con una voz en off de IA amigable, mostrando rápidamente cómo los usuarios pueden transformar 'texto a vídeo desde guion' para generar contenido atractivo con avatares de IA realistas, destacando la eficiencia en la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo tutorial detallado de 2 minutos para gestores de formación en TI y educadores técnicos, centrado en las capacidades avanzadas de una plataforma de vídeo de IA. El estilo visual y de audio debe ser detallado, informativo y autoritario, utilizando voces de IA sincronizadas de 'Generación de voz en off' para explicar conceptos complejos, mostrando específicamente la integración perfecta con 'Integración LMS' para módulos de formación técnica integral.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de producto y generalistas de RRHH, demostrando la rápida creación de contenido posible con nuestro generador de vídeos de e-learning. Adopta un estilo visual moderno y atractivo con una banda sonora dinámica, incorporando 'Plantillas y escenas' para una configuración rápida y 'Subtítulos/captions' claros para reforzar mensajes clave en explicaciones de productos o secuencias de incorporación de empleados, asegurando actualizaciones fáciles.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional versátil de 45 segundos para coordinadores de formación globales y equipos de marketing internacionales, destacando la capacidad de la plataforma para facilitar 'traducciones' y llegar a audiencias diversas. El vídeo debe tener un estilo visual mundial y adaptable, presentando varios estilos de avatares de IA y texto localizado, demostrando explícitamente el poder de 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para adaptar sin esfuerzo vídeos de formación para múltiples canales de distribución en todo el mundo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de E-learning

Transforma tus materiales de formación en contenido de e-learning atractivo y profesional sin esfuerzo. Crea vídeos dinámicos con IA para aumentar el compromiso y la retención de los alumnos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu material de formación existente o escribiendo nuevo contenido. Nuestra plataforma utiliza tu guion para la generación de Texto a vídeo desde guion, formando la base de tu vídeo de e-learning.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para actuar como tu presentador en pantalla. Nuestros avatares de IA realistas mejoran la conexión con el alumno y transmiten tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz
Mejora tu vídeo con visuales relevantes de la biblioteca de medios y genera voces en off de sonido natural. Aprovecha nuestra Generación de voz en off para asegurar una narración clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de e-learning seleccionando la relación de aspecto y las opciones de exportación deseadas. Tu vídeo terminado está listo para ser compartido en cualquier plataforma o LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

.

Aclara temas de e-learning desafiantes o técnicos, haciendo que la información compleja sea accesible y más fácil de entender para los alumnos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA para e-learning?

HeyGen actúa como una plataforma de vídeo de IA intuitiva, transformando guiones en vídeos de e-learning atractivos con avatares de IA avanzados y voces en off de IA, simplificando tu flujo de trabajo de producción de vídeos.

¿Qué integraciones técnicas ofrece HeyGen para programas de formación?

HeyGen admite una integración perfecta con LMS, permitiéndote desplegar vídeos de formación generados por IA directamente en tus sistemas de aprendizaje existentes. Además, nuestra API permite automatización personalizada y mejoras en el flujo de trabajo.

¿Puede HeyGen proporcionar soporte multilingüe para la formación global de empleados?

Absolutamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen ofrece capacidades de traducción robustas y voces en off de IA en más de 140 idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles e impactantes para una fuerza laboral global.

¿Qué tan personalizables son los avatares de IA y el contenido de vídeo dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares de IA, permitiéndote crear presentadores virtuales únicos. Nuestra plataforma también incluye varias plantillas y controles de marca, empoderándote para adaptar todo el contenido de vídeo generado por IA a tus necesidades específicas.

