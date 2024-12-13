Creador de vídeos para e-commerce: Crea vídeos que convierten

Aumenta las ventas y la interacción transformando guiones en anuncios de vídeo cautivadores con texto a vídeo.

Crea un vídeo de producto dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que venden productos físicos en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y brillante con música animada y una locución clara, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave del producto y fomentar la interacción en las redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que estás desarrollando un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales que necesitan entender la funcionalidad de un nuevo producto. Diseña un vídeo limpio e informativo con un tono profesional y música de fondo tranquila, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para narrar instrucciones paso a paso y subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un anuncio de vídeo impactante de 15 segundos diseñado para los especialistas en marketing de comercio electrónico que buscan captar la atención inmediata en las redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y llamativo con música de moda, haciendo uso efectivo de las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para mostrar el producto de manera rápida y efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para una marca que lanza un nuevo producto o campaña, centrándose en aumentar el impacto general del marketing de vídeo en el comercio electrónico. Este vídeo cinematográfico debe emplear música inspiradora y una locución profesional, y estar optimizado para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, incorporando diversos elementos visuales de la biblioteca de medios/stock.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Creador de Vídeos para E-commerce

Crea vídeos de productos atractivos rápida y fácilmente para mostrar tus productos, atraer a los clientes y mejorar tu presencia en línea con nuestras herramientas intuitivas.

1
Step 1
Elige tu plantilla o empieza desde cero
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para e-commerce, o comienza con un lienzo en blanco para dar vida a tu visión única.
2
Step 2
Añade los detalles de tu producto
Sube fácilmente las imágenes y vídeos de tu producto. Personaliza tu escena añadiendo texto, transiciones y música de fondo utilizando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Mejora con AI y elementos visuales
Utiliza herramientas de AI para perfeccionar tu vídeo, como eliminar fondos de las tomas de productos o generar subtítulos automáticos, e integra animaciones vivas para resaltar características clave.
4
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo
Una vez completado, exporta fácilmente tu vídeo como un archivo MP4 de alta resolución, listo para publicarse en tu sitio web, redes sociales y plataformas de e-commerce.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra testimonios de clientes

Desarrolla vídeos auténticos de testimonios de clientes para generar confianza y proporcionar prueba social, fomentando más compras.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de productos de e-commerce atractivos para el marketing?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de productos de e-commerce atractivos y contenido de marketing de alta calidad. Aprovecha nuestras herramientas de AI y extensas plantillas de vídeo para producir vídeos explicativos de productos que mejoren tu presencia en línea y aumenten las ventas.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de productos fácil de usar para negocios en línea?

HeyGen funciona como un creador de vídeos de productos potente pero intuitivo con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar. Esto permite a cualquiera producir vídeos de productos de calidad profesional rápidamente, utilizando plantillas de vídeo preconstruidas y funciones impulsadas por AI para una creación de contenido eficiente.

¿Puede HeyGen generar varios tipos de vídeos de marketing, como demostraciones de productos o anuncios en redes sociales?

¡Absolutamente! HeyGen permite la creación de diversos vídeos de marketing, incluyendo demostraciones de productos dinámicas, vídeos instructivos cautivadores y anuncios de vídeo efectivos para redes sociales. Nuestra plataforma integra avatares de AI y robustas funciones de animación para asegurar que el mensaje de tu marca destaque en todas las plataformas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos de e-commerce y mantiene la consistencia de la marca?

HeyGen simplifica significativamente la edición de vídeos de e-commerce con características como el redimensionamiento de proporciones y una completa biblioteca de medios. Puedes mantener fácilmente la consistencia de la marca utilizando controles de branding para logotipos y colores en todos tus anuncios de vídeo y vídeos promocionales de productos.

