Genera sin esfuerzo vídeos de productos de alta calidad para anuncios en redes sociales y demostraciones de productos, aprovechando herramientas de AI y plantillas y escenas personalizables.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un anuncio dinámico de 45 segundos diseñado para agencias de marketing y gestores de redes sociales que buscan un flujo de trabajo de creación rápida. Este vídeo debe resaltar cómo HeyGen permite la producción rápida de anuncios en redes sociales. Los visuales deben ser rápidos y modernos, demostrando la eficiencia de convertir guiones en vídeo usando Texto a vídeo desde guión, mejorado por un avatar de AI presentando los beneficios clave con música de fondo enérgica.
Desarrolla un vídeo instructivo detallado de 90 segundos para empresas tecnológicas y gestores de productos, centrado en crear vídeos de demostración de productos completos. La estética visual debe ser limpia e informativa, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar las explicaciones. Es crucial que el vídeo cuente con una narración precisa acompañada de subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y comprensión de características técnicas complejas para una audiencia global.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para creadores de contenido y gestores de plataformas de e-commerce, ilustrando el poder de HeyGen como Generador de Vídeos de Productos con AI para la creación de contenido a escala. Este prompt requiere un estilo visual que demuestre transiciones fluidas a través de varias plataformas, destacando la facilidad de reutilizar contenido usando la capacidad de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen, acompañado de una pista de fondo rápida y atractiva.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea anuncios de productos de alto rendimiento.
Aprovecha la AI para producir rápidamente anuncios de vídeo atractivos que impulsen el compromiso y las ventas de tus productos de e-commerce.
Involucra a las audiencias en redes sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para comercializar eficazmente tus productos en todas las plataformas.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de múltiples vídeos de productos?
HeyGen potencia la creación de contenido eficiente y escalable con su Generador de Vídeos de Productos con AI y su robusto editor de vídeo en línea. Los usuarios pueden aprovechar un flujo de trabajo de creación rápida, utilizando plantillas de vídeo y herramientas de AI para producir rápidamente numerosos vídeos de productos de alta calidad y vídeos de demostración de productos.
¿Qué herramientas de AI ofrece HeyGen para crear vídeos de productos?
HeyGen proporciona herramientas avanzadas de AI para una experiencia intuitiva de creador de vídeos de productos para e-commerce, incluyendo avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Su editor de arrastrar y soltar simplifica la adición de branding personalizado, subtítulos y música de fondo y voces en off para crear vídeos de productos atractivos.
¿Puede HeyGen producir vídeos de productos de alta calidad para varias plataformas?
Sí, HeyGen está diseñado para generar vídeos de productos de alta calidad adecuados para diversas plataformas, incluyendo anuncios impactantes en redes sociales y contenido de vídeo promocional convincente. Los usuarios pueden personalizar fácilmente las proporciones de aspecto y aplicar controles de branding para asegurar una presentación óptima en todos los canales.
¿Cómo puedo personalizar mis vídeos de productos usando HeyGen?
Como un versátil creador de vídeos de productos, HeyGen ofrece una amplia personalización a través de su editor de arrastrar y soltar, permitiéndote personalizar plantillas de vídeo con el logo y los colores de tu marca. Puedes añadir fácilmente subtítulos dinámicos, música de fondo atractiva y voces en off para crear vídeos de demostración de productos únicos que resuenen con tu audiencia.