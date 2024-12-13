Crea un vídeo de 60 segundos que muestre la simplicidad de un creador de vídeos de productos para e-commerce, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, enfatizando la interfaz de arrastrar y soltar, complementado por una voz en off profesional y animada generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, todo construido fácilmente a partir de plantillas y escenas pre-diseñadas.

