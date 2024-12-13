Desata Ventas: Generador de Vídeos de Producto de Comercio Electrónico

Eleva la presentación de tu producto y acelera la creación de contenido con capacidades inteligentes de texto a vídeo desde guion.

Crea un dinámico vídeo de producto de comercio electrónico de 30 segundos que muestre un nuevo gadget tecnológico, dirigido a compradores online ocupados en redes sociales. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y primeros planos, complementado por una locución amigable y profesional generada usando la función de generación de voz de HeyGen, todo construido rápidamente a partir de una de nuestras diversas plantillas de vídeo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo demostrativo de producto informativo de 45 segundos que explique los beneficios de un servicio de suscripción, dirigido a gerentes de marketing que buscan soluciones de contenido eficientes. Emplea un avatar profesional de AI de HeyGen para presentar las características clave con una entrega clara y concisa, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion para agilizar la creación de contenido y asegurar la precisión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de producto de comercio electrónico de alta fidelidad de 60 segundos para una línea de cuidado de la piel de lujo, atrayendo a clientes exigentes que valoran la estética y la calidad. El estilo visual debe ser cinematográfico y elegante, usando impresionantes primeros planos e iluminación suave, mejorado por el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para b-roll y acompañado de subtítulos/captions cronometrados con precisión para resaltar los ingredientes y beneficios del producto, creando un resultado verdaderamente fotorrealista.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de producto conciso de 20 segundos para una nueva aplicación móvil, dirigido a marketers digitales y creadores de contenido que necesitan activos rápidos y adaptables para campañas en redes sociales. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y moderno, optimizado para varias plataformas a través de la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, permitiendo un flujo de trabajo de creación rápida desde la idea hasta la distribución para tus necesidades de creación de vídeos de producto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Producto de Comercio Electrónico

Transforma sin esfuerzo tus listados de productos en experiencias de vídeo atractivas y de alta calidad que capturan la atención y aumentan las ventas.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando una "plantilla de vídeo" prediseñada o introduce tu guion para aprovechar la eficiente capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una generación rápida de contenido.
2
Step 2
Personaliza tu Historia de Producto
Personaliza tu vídeo incorporando "imágenes de producto generadas por AI" y aplicando colores y logos personalizados usando los "Controles de marca (logo, colores)" de HeyGen para que coincidan con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Genera una Narración Dinámica
Mejora tu mensaje con audio profesional. Selecciona entre varias voces usando la función de "Generación de locuciones" de HeyGen, dando vida a los beneficios de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus "vídeos de producto de comercio electrónico" utilizando la función de "Redimensionamiento y exportación de proporciones" de HeyGen para optimizarlos para varias plataformas, asegurando una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos AI atractivos

.

Desarrolla testimonios auténticos de clientes y reseñas de productos que generen confianza y fomenten las compras.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar la creatividad de mis vídeos de producto de comercio electrónico?

HeyGen te permite producir impresionantes vídeos de producto de comercio electrónico de calidad cinematográfica aprovechando Avatares de AI y una amplia gama de plantillas de vídeo. Puedes crear narrativas atractivas y resultados fotorrealistas para mostrar tus productos de manera efectiva.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen como generador de vídeos de AI para demostraciones de productos?

HeyGen proporciona un flujo de trabajo de creación rápida para vídeos de demostración de productos, incluyendo guiones autogenerados y locuciones de alta calidad. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite una integración perfecta de tu contenido, asegurando una presentación de producto profesional y atractiva.

¿Es posible personalizar las plantillas de vídeo de producto dentro de HeyGen para que coincidan con mi marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar las plantillas de vídeo con tu logo, colores y medios específicos. Esto asegura que cada vídeo de producto de comercio electrónico se alinee perfectamente con la identidad y el mensaje de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de crear vídeos de producto de alta calidad?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de producto a través de su interfaz fácil de usar y capacidades de AI, permitiéndote generar contenido cautivador rápidamente. Desde la funcionalidad de texto a vídeo hasta la fácil adición de subtítulos, HeyGen hace que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo