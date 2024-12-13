Generador Dinámico de Anuncios en Video: La IA Potencia tu Creación de Anuncios

Crea anuncios en video de alto rendimiento para redes sociales con plantillas y escenas intuitivas, reduciendo drásticamente el tiempo de producción.

Crea un vídeo cautivador de 30 segundos dirigido a los profesionales del marketing, mostrando cómo el Generador de Anuncios en Video de HeyGen con IA les permite crear anuncios en video de alto rendimiento sin esfuerzo. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, con gráficos vibrantes y una banda sonora profesional y animada. Demuestra lo fácil que es transformar ideas en un video pulido utilizando la capacidad de Texto a Video desde el guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Los propietarios de pequeñas empresas y los equipos de marketing están luchando con la producción de videos que consume mucho tiempo? Diseña un vídeo de 45 segundos, rico en gráficos modernos y con una voz en off amigable, mostrando a HeyGen como el generador de anuncios en video dinámico definitivo. Este vídeo debe ilustrar poderosamente cómo reducir el tiempo de producción de video aprovechando la diversa gama de avatares de IA, ofreciendo un toque personalizado sin necesidad de actores.
Prompt de Ejemplo 2
Para creadores de contenido y agencias que buscan amplificar su presencia en redes sociales, desarrolla una narrativa de 60 segundos que adopte un estilo vibrante y generado por usuarios con música de fondo popular. Este vídeo debe demostrar prácticamente cómo las Plantillas y escenas de HeyGen hacen que crear anuncios UGC impactantes no solo sea posible, sino excepcionalmente eficiente, transformando ideas creativas en contenido viral.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo elegante y de alta tecnología de 30 segundos para anunciantes digitales y compradores de medios, enfatizando el flujo de trabajo optimizado que ofrecen las herramientas impulsadas por IA de HeyGen. El audio debe contar con una voz calmada pero firme, complementada con texto claro en pantalla. Demuestra la función automática de Subtítulos/captions, asegurando accesibilidad y compromiso para una audiencia más amplia, independientemente del sonido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador Dinámico de Anuncios en Video

Desata el poder de la IA para crear anuncios en video atractivos y de alto rendimiento en minutos, optimizando tu flujo de trabajo de producción y captando eficazmente a tu audiencia objetivo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Anuncio
Comienza creando o pegando tu guion de anuncio. Esta entrada de texto fundamental aprovecha la capacidad central de HeyGen de "Texto a video desde el guion", transformando tus palabras en la base de tu anuncio en video dinámico.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Escenas
Mejora el atractivo de tu anuncio eligiendo entre "plantillas y escenas" profesionales. Estos diseños predefinidos proporcionan un punto de partida creativo para construir visuales atractivos adaptados a tu mensaje.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tu anuncio integrando "avatares de IA". Selecciona entre una diversa gama de personajes para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque dinámico y humano a tu contenido.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Anuncio
Finaliza tu creación generando el video. Utiliza "redimensionamiento de proporciones de aspecto y exportaciones" para producir tu anuncio en varios formatos, asegurando que esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Éxito del Cliente Impulsados por IA

Diseña anuncios en video atractivos que presenten historias de éxito de clientes para generar confianza y aumentar las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales del marketing a crear anuncios en video de alto rendimiento?

HeyGen es un Generador de Anuncios en Video con IA que permite a los profesionales del marketing crear anuncios en video de alto rendimiento con una velocidad sin precedentes. Aprovechando herramientas impulsadas por IA, reduce significativamente el tiempo de producción de video al manejar visuales, texto y tiempos, permitiendo a los usuarios generar anuncios en video dinámicos para diversas campañas de manera eficiente.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de anuncios en video?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y capacidades avanzadas de texto a video. Esto permite una escritura de guiones sin problemas, generación de voz en off y la aplicación de plantillas para construir anuncios en video atractivos, optimizando todo el flujo de trabajo desde el concepto hasta la finalización.

¿HeyGen admite la creación de anuncios en video estilo UGC?

Sí, HeyGen es un excelente creador de anuncios en video para generar anuncios en video estilo UGC auténticos. Con su diversa gama de avatares de IA y plantillas flexibles, los usuarios pueden producir fácilmente contenido atractivo que resuene con las audiencias de redes sociales, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para los profesionales del marketing modernos.

¿Cómo optimiza HeyGen el flujo de trabajo de producción de anuncios en video?

HeyGen optimiza el flujo de trabajo de producción de anuncios en video ofreciendo herramientas intuitivas para la escritura de guiones, generación de contenido y edición. Los usuarios pueden utilizar plantillas existentes, personalizar la marca con logotipos y colores, y redimensionar anuncios en video para diferentes proporciones de aspecto, asegurando un proceso rápido y eficiente para todos los anuncios en video.

