Tu generador de vídeos de formación en diligencia debida con IA

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en cumplimiento atractivos utilizando poderosos avatares de IA.

Imagina un vídeo de 45 segundos diseñado para equipos de L&D, demostrando la eficiencia de generar módulos completos de formación en cumplimiento. Empleando una estética profesional y visualmente limpia con transiciones de pantalla dinámicas, y una voz en off clara y autoritaria generada por IA, este vídeo debe resaltar cómo la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación en diligencia debida efectivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a departamentos de RRHH y nuevos empleados, detallando protocolos cruciales de vídeos de formación en seguridad durante el proceso de incorporación. El estilo visual debe ser amigable y atractivo, incorporando gráficos brillantes y animaciones simples, todo respaldado por una voz de IA accesible. Ilustra cómo los diversos Plantillas y escenas de HeyGen ayudan a ensamblar rápidamente estos materiales introductorios vitales, completos con Subtítulos/captions fáciles de leer.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a gerentes de negocios, demostrando el poder de la formación personalizada de empleados con IA. La presentación visual debe ser moderna y adaptativa, con superposiciones gráficas elegantes y transiciones suaves, acompañadas de una voz en off dinámica de IA. Este clip debe subrayar cómo los avatares de IA de HeyGen ofrecen presentaciones atractivas y consistentes, haciendo que los conceptos complejos de formación en diligencia debida sean accesibles y memorables para los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo tutorial de 50 segundos para gestores de proyectos y profesionales de L&D, ilustrando cómo transformar la documentación de vídeo existente en módulos de formación estructurados. El enfoque visual debe ser orientado al proceso y directo, utilizando diagramas claros y capturas de pantalla enfocadas, mejorado por una voz generada por IA confiada y explicativa. Muestra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer el contenido y su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para un despliegue versátil en todas las plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el Generador de Vídeos de Formación en Diligencia Debida

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en diligencia debida profesionales con IA. Optimiza tu formación en cumplimiento y eleva tus esfuerzos de L&D con contenido atractivo y preciso en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza pegando tu contenido existente de diligencia debida o escribiendo un nuevo guion. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Elige entre una diversa biblioteca de Plantillas y escenas profesionales para establecer el contexto perfecto. Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para presentar tu formación.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Refinamientos
Implementa una generación de voz en off cristalina para tu guion. También puedes añadir subtítulos y captions para asegurar la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de diligencia debida aplicando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Comparte fácilmente tu contenido de formación pulido con tu equipo o intégralo en tu sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos

Simplifica procesos y conceptos intrincados de diligencia debida, haciéndolos fácilmente comprensibles para una formación y cumplimiento efectivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación con IA?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos de formación con IA sin esfuerzo, transformando información compleja en contenido atractivo. Nuestro Generador de Vídeos con IA te permite producir rápidamente materiales de formación de empleados de alta calidad utilizando capacidades de Texto a vídeo desde guion.

¿HeyGen admite la producción de vídeos de formación en cumplimiento y seguridad?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos con IA ideal para generar vídeos esenciales de formación en cumplimiento y seguridad. Puedes crear rápidamente documentación de vídeo completa para diversas necesidades corporativas, incluyendo una incorporación eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de formación con IA sean más accesibles?

HeyGen prioriza la accesibilidad integrando características esenciales como Subtítulos/captions automáticos y voz en off generada por IA avanzada. Estas herramientas, combinadas con diversos avatares de IA, aseguran que tu contenido de formación de empleados con IA sea atractivo y comprensible para una audiencia global.

¿Cómo facilita HeyGen la documentación rápida de vídeos y la generación de contenido?

HeyGen funciona como una poderosa plataforma de IA generativa diseñada para una documentación de vídeo eficiente. Su editor intuitivo impulsado por IA, combinado con una rica biblioteca de Plantillas y escenas, permite a los usuarios producir rápidamente vídeos profesionales sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeo.

