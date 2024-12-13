Eleva tus interacciones iniciales con los clientes con un vídeo de bienvenida de 30 segundos. Dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing que buscan causar una primera impresión memorable, mostrando cómo un 'creador de vídeos para campañas drip' puede transformar la incorporación. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA amigables que ofrecen saludos personalizados, complementados con música de fondo acústica y motivadora. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para crear una experiencia de bienvenida atractiva y única para tu estrategia de 'vídeos de marketing por correo electrónico'.

Generar Vídeo