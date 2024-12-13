Creador de Vídeos de Actualización para Donantes: Involucra a los Donantes Sin Esfuerzo
Crea vídeos de agradecimiento personalizados con avatares de IA para aumentar la retención de donantes y simplificar tus apelaciones de recaudación de fondos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de informe de impacto de 90 segundos dirigido a todos los donantes recurrentes y puntuales, utilizando plantillas y escenas personalizables para mostrar los logros de la organización. El vídeo debe adoptar un estilo informativo y visualmente atractivo, incorporando infografías con música de fondo suave, narrado a través de Texto a vídeo desde el guion para claridad en la comunicación con los donantes.
Produce un vídeo rápido de agradecimiento de 30 segundos para los donantes primerizos. Este vídeo alentador y celebratorio debe presentar cortes rápidos de imágenes positivas de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de subtítulos fáciles de leer para crear vídeos de agradecimiento impactantes de manera eficiente, ayudando a las organizaciones a ahorrar tiempo.
Crea un vídeo convincente de apelación de recaudación de fondos de 2 minutos destinado a nuevos donantes potenciales y seguidores en redes sociales, optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones. El estilo del vídeo debe ser emocionalmente resonante y cinematográfico, con un portavoz avatar de IA apasionado que entregue un mensaje fuerte con visuales dinámicos para ayudar en el alcance del vídeo y retener donantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mostrar Historias de Impacto de los Donantes.
Utiliza vídeos de IA atractivos para compartir poderosamente el impacto de las donaciones, fomentando relaciones más fuertes con los donantes y su retención.
Crear Vídeos de Actualización para Donantes Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente contenido de vídeo convincente para plataformas sociales para amplificar tus apelaciones de recaudación de fondos e involucrar a tu base de donantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen y los vídeos personalizados mejorar la comunicación con los donantes?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y Texto a vídeo desde el guion para crear vídeos altamente personalizados para la comunicación con los donantes. Esta poderosa función permite a las organizaciones entregar mensajes únicos e impactantes a gran escala, aumentando significativamente el compromiso de los donantes sin necesidad de un equipo de producción.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear fácilmente vídeos profesionales de actualización para donantes?
HeyGen simplifica la creación de vídeos con sus herramientas fáciles de usar, incluyendo plantillas personalizables y edición de arrastrar y soltar. Puedes integrar fácilmente tu marca con logotipos y colores personalizados a través de controles de marca, asegurando que cada vídeo de actualización para donantes se vea profesional y acorde a la marca.
¿Cómo ayuda HeyGen a las organizaciones a ahorrar tiempo y recursos en la creación de vídeos?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos al permitir Texto a vídeo desde el guion y generación automática de voz en off, eliminando la necesidad de filmaciones extensas. Esta eficiencia permite a las organizaciones crear vídeos de agradecimiento impactantes y apelaciones de recaudación de fondos, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Puede HeyGen apoyar diversas necesidades de vídeo para la recaudación de fondos y las relaciones con los donantes?
Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas integrales para apoyar todos tus vídeos de recaudación de fondos y necesidades de relaciones con los donantes, desde la creación de vídeos personalizados para donantes individuales hasta actualizaciones de impacto a gran escala. Con características como soporte de medios de stock y cambio de tamaño de relación de aspecto, puedes contar efectivamente la historia de tu organización en varias plataformas.