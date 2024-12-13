El Generador Definitivo de Vídeos de Actualización para Donantes

Impulsa el compromiso de los donantes con vídeos potenciados por IA, fácilmente generados de texto a vídeo.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a administradores de organizaciones sin ánimo de lucro y gerentes de recaudación de fondos, demostrando cómo generar rápidamente vídeos completos de actualización para donantes. El estilo visual debe ser claro, profesional e informativo, con capturas de pantalla del recorrido por la plataforma, mientras que el audio debe emplear una voz en off autoritaria pero tranquilizadora. Destaca la facilidad de convertir un guion simple en un vídeo pulido utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para comunicarte eficazmente con los donantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para equipos de recaudación de fondos y personal de relaciones con donantes, mostrando el poder de los vídeos personalizados para fortalecer el compromiso de los donantes. Visualmente, el vídeo debe ser cálido, amigable y visualmente atractivo, con diversos avatares de IA entregando mensajes personalizados, complementados por una voz en off amigable y agradecida. Enfatiza cómo los avatares de IA de HeyGen pueden crear vídeos memorables y personales de agradecimiento a donantes a gran escala.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a directores de marketing y gerentes de redes sociales que ejecutan campañas de recaudación de fondos. Este vídeo ilustrará cómo un generador de vídeos de IA puede crear rápidamente vídeos de recaudación de fondos impactantes para redes sociales. El estilo visual debe ser enérgico, con cortes rápidos y medios diversos optimizados para visualización móvil, acompañado de una voz en off inspiradora y profesional. Demuestra la eficiencia de la función de generación de voz en off de HeyGen en la producción de audio de alta calidad para tus campañas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo tutorial de 90 segundos diseñado para nuevos usuarios de HeyGen y creadores de contenido dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, centrado en crear vídeos de calidad profesional para actualizaciones de donantes. El estilo visual debe ser limpio, paso a paso, destacando elementos de la interfaz de usuario y activos creativos de la plataforma, apoyado por una voz en off calmada, instructiva y alentadora. Ilustra cómo aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen puede simplificar el proceso de creación de vídeos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Actualización para Donantes

Crea sin esfuerzo vídeos de agradecimiento a donantes personalizados y de calidad profesional que cuentan la historia de tu organización sin ánimo de lucro y aumentan el compromiso con facilidad.

Step 1
Pega Tu Guion
Elabora tu mensaje personalizado para tus donantes. Utiliza nuestra potente función de texto a vídeo para transformar instantáneamente tu texto en voces en off atractivas, ahorrándote tiempo y recursos.
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu narración eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales y avatares de IA. Personaliza escenas con tus propios medios o aprovecha nuestra extensa biblioteca de stock para ilustrar perfectamente tu impacto.
Step 3
Añade Tu Marca
Incorpora el logotipo y los colores de tu organización utilizando nuestros controles de personalización de marca para mantener una apariencia consistente y profesional. Asegura la accesibilidad y un amplio alcance con subtítulos automáticos.
Step 4
Exporta y Conecta
Genera tus vídeos de calidad profesional en múltiples proporciones de aspecto, optimizados para varias plataformas. Comparte fácilmente tus impactantes vídeos de actualización para donantes para fortalecer conexiones y profundizar el compromiso de los donantes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Vídeos Inspiradores de Agradecimiento a Donantes

Desarrolla vídeos conmovedores que agradezcan profundamente a los donantes e inspiren efectivamente un apoyo continuo para tu causa vital con calidad profesional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización para donantes?

HeyGen transforma guiones en vídeos atractivos de actualización para donantes aprovechando avatares de IA y generación de voz en off. Este proceso fluido asegura que los vídeos sean atractivos y personalizados, mejorando el compromiso de los donantes.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para las necesidades de narración de las organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA de calidad profesional, perfectos para organizaciones sin ánimo de lucro. Proporciona una plataforma robusta para crear vídeos cautivadores de recaudación de fondos y narración sin complejidad técnica.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir subtítulos a los vídeos de recaudación de fondos?

Sí, HeyGen facilita la generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Esta característica es especialmente valiosa para llegar a una audiencia más amplia en plataformas de redes sociales.

¿HeyGen admite la carga de medios y la personalización de marca?

Por supuesto, HeyGen permite a los usuarios cargar sus medios y ofrece controles de personalización de marca, incluyendo la integración de logotipos y colores. Esto asegura consistencia y alineación con la identidad visual de tu organización en todos los vídeos generados.

