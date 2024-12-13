El Generador Definitivo de Vídeos de Actualización para Donantes
Impulsa el compromiso de los donantes con vídeos potenciados por IA, fácilmente generados de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para equipos de recaudación de fondos y personal de relaciones con donantes, mostrando el poder de los vídeos personalizados para fortalecer el compromiso de los donantes. Visualmente, el vídeo debe ser cálido, amigable y visualmente atractivo, con diversos avatares de IA entregando mensajes personalizados, complementados por una voz en off amigable y agradecida. Enfatiza cómo los avatares de IA de HeyGen pueden crear vídeos memorables y personales de agradecimiento a donantes a gran escala.
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a directores de marketing y gerentes de redes sociales que ejecutan campañas de recaudación de fondos. Este vídeo ilustrará cómo un generador de vídeos de IA puede crear rápidamente vídeos de recaudación de fondos impactantes para redes sociales. El estilo visual debe ser enérgico, con cortes rápidos y medios diversos optimizados para visualización móvil, acompañado de una voz en off inspiradora y profesional. Demuestra la eficiencia de la función de generación de voz en off de HeyGen en la producción de audio de alta calidad para tus campañas.
Crea un vídeo tutorial de 90 segundos diseñado para nuevos usuarios de HeyGen y creadores de contenido dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, centrado en crear vídeos de calidad profesional para actualizaciones de donantes. El estilo visual debe ser limpio, paso a paso, destacando elementos de la interfaz de usuario y activos creativos de la plataforma, apoyado por una voz en off calmada, instructiva y alentadora. Ilustra cómo aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen puede simplificar el proceso de creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mostrar Historias de Impacto de Donantes.
Crea vídeos de IA convincentes para demostrar el impacto tangible de las contribuciones de los donantes, fomentando un mayor compromiso y apoyo continuo.
Generar Actualizaciones Atractivas para Donantes en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cortos cautivadores para plataformas sociales, compartiendo actualizaciones oportunas y expresando gratitud a tu comunidad de donantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización para donantes?
HeyGen transforma guiones en vídeos atractivos de actualización para donantes aprovechando avatares de IA y generación de voz en off. Este proceso fluido asegura que los vídeos sean atractivos y personalizados, mejorando el compromiso de los donantes.
¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para las necesidades de narración de las organizaciones sin ánimo de lucro?
HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA de calidad profesional, perfectos para organizaciones sin ánimo de lucro. Proporciona una plataforma robusta para crear vídeos cautivadores de recaudación de fondos y narración sin complejidad técnica.
¿Puede HeyGen ayudar a añadir subtítulos a los vídeos de recaudación de fondos?
Sí, HeyGen facilita la generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Esta característica es especialmente valiosa para llegar a una audiencia más amplia en plataformas de redes sociales.
¿HeyGen admite la carga de medios y la personalización de marca?
Por supuesto, HeyGen permite a los usuarios cargar sus medios y ofrece controles de personalización de marca, incluyendo la integración de logotipos y colores. Esto asegura consistencia y alineación con la identidad visual de tu organización en todos los vídeos generados.