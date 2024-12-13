Creador de Vídeos de Agradecimiento a Donantes: Aumenta la Retención de Donantes

Crea mensajes de vídeo personalizados con texto a vídeo, fortaleciendo el compromiso y agradecimiento de los donantes.

Crea un vídeo emotivo de 1 minuto agradeciendo a los donantes individuales, aprovechando las capacidades del "creador de vídeos de agradecimiento a donantes" de HeyGen para producir un mensaje cálido y sincero con un avatar de AI que entregue tu guion personalizado. Este mensaje de vídeo personalizado debe tener un estilo visual profesional pero accesible, complementado por un audio claro generado a través de texto a vídeo desde el guion, haciendo que cada agradecimiento sea único e impactante para tus seguidores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de recaudación de fondos que buscan mejorar la "retención de donantes", produce un vídeo inspirador de 90 segundos que muestre el impacto de las donaciones, utilizando las "plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa impactante. El estilo visual debe ser alentador y transmitir esperanza, apoyado por una generación de voz en off convincente que articule claramente la misión de la organización y el agradecimiento para fomentar conexiones más fuertes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos demostrando las ventajas técnicas de una "plataforma de mensajes de vídeo personalizados" integrada con "integración CRM" para comunicaciones masivas con donantes. Este vídeo informativo y claro, dirigido a gerentes de operaciones de organizaciones sin ánimo de lucro, debe usar los "subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad e incorporar visuales relevantes de la "biblioteca de medios/soporte de stock" para explicar claramente el flujo de trabajo y las ganancias de eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos de "actualizaciones de proyectos" para donantes, ilustrando logros recientes y planes futuros con un estilo visual atractivo. Como "creador de vídeos AI", HeyGen facilita la creación de esta vibrante actualización permitiéndote ajustar fácilmente el "redimensionamiento de aspecto y exportaciones" del vídeo para varias plataformas, asegurando que tu mensaje conciso se entregue efectivamente a través de texto a vídeo desde el guion.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Agradecimiento a Donantes

Crea fácilmente vídeos de agradecimiento a donantes emotivos y personalizados que fomenten relaciones más fuertes y celebren el impacto de cada contribución.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas para el agradecimiento a donantes, o comienza con un lienzo en blanco. Esto proporciona un punto de partida rápido y profesional para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje Personalizado
Introduce tu guion o utiliza la funcionalidad de texto a vídeo para generar contenido dinámico. Incluso puedes incorporar avatares de AI para entregar tu mensaje, añadiendo un toque personal único.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra sin problemas los controles de marca de tu organización como logotipos, colores y fuentes personalizadas para asegurar que tu vídeo de agradecimiento refleje tu identidad única. Enriquécelo aún más con medios de tu biblioteca.
4
Step 4
Exporta y Comparte con los Donantes
Una vez que tu vídeo personalizado esté completo, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Ahora estás listo para compartir tu impactante vídeo de agradecimiento a donantes directamente con tus seguidores a través de correo electrónico o plataformas sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspirar un Compromiso Continuado de los Donantes

.

Crea vídeos inspiradores que transmitan un agradecimiento genuino, fomentando conexiones más profundas y alentando el apoyo continuo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos personalizados de agradecimiento a donantes para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen funciona como un creador de vídeos AI, simplificando la creación de vídeos personalizados de agradecimiento a donantes. Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aprovechar plantillas profesionales, añadir sus elementos de marca y utilizar capacidades de texto a vídeo con avatares de AI y generación de voz en off para producir rápidamente mensajes de agradecimiento a donantes atractivos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para generar mensajes de vídeo personalizados a gran escala?

HeyGen es una plataforma robusta de mensajes de vídeo personalizados, que permite mensajes de vídeo masivos a través de su avanzada tecnología de texto a vídeo y avatares de AI. Esto permite a las organizaciones crear y enviar eficientemente numerosos mensajes de agradecimiento a donantes únicos, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas existentes para enviar vídeos de agradecimiento a donantes?

Sí, HeyGen está diseñado como una plataforma integral de mensajería de vídeo con potentes integraciones para la entrega fluida de tus vídeos de recaudación de fondos. Puedes compartir fácilmente tus vídeos personalizados de agradecimiento a donantes a través de correos electrónicos o incrustarlos en páginas de destino con marca para mejorar el compromiso y la retención de donantes.

¿Cómo pueden las organizaciones sin ánimo de lucro mantener su identidad de marca usando HeyGen para vídeos de recaudación de fondos?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro integrar sin problemas su marca única con logotipos y colores personalizados en sus vídeos de recaudación de fondos y agradecimiento a donantes. Además, características como los subtítulos aseguran que tu contenido de vídeo personalizado sea accesible, profesional y consistente con tu marca.

