Creador de Vídeos de Reconocimiento a Donantes: Involucra a los Donantes con IA

Aumenta el compromiso de los donantes con vídeos de agradecimiento personalizados, utilizando plantillas profesionales para obtener resultados impresionantes.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a equipos de desarrollo de organizaciones sin ánimo de lucro, demostrando cómo HeyGen revoluciona el "vídeo personalizado" para "vídeos de agradecimiento". El estilo visual debe ser profesional y cálido, con un "avatar de IA" amigable que transmita un mensaje claro, mientras que el audio utiliza una suave "generación de voz en off" para mostrar la eficiencia de convertir guiones en vídeo sin esfuerzo usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para el personal de marketing y comunicaciones en organizaciones sin ánimo de lucro, mostrando cómo construir un proyecto atractivo de "Creador de Vídeos de Agradecimiento a Donantes". El estilo visual y de audio debe ser inspirador y motivador, con transiciones dinámicas y un tono amigable y alentador. Destaca la facilidad de uso aprovechando "Plantillas y escenas" e integrando visuales relevantes de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar el "compromiso de los donantes".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial técnico de 2 minutos dirigido a usuarios avanzados y editores de vídeo dentro de organizaciones sin ánimo de lucro, detallando las funcionalidades avanzadas de HeyGen como un "creador de vídeos de IA" para "comunicaciones con donantes". El estilo visual debe ser limpio y preciso, con anotaciones en pantalla y un narrador seguro e informativo, mientras que el audio mantiene una entrega profesional y clara. Enfatiza la utilidad de "Subtítulos/captions" para accesibilidad y la flexibilidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para el personal de pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y recaudadores de fondos ocupados, ilustrando cómo crear rápidamente múltiples mensajes de "vídeo de reconocimiento". El estilo visual debe ser rápido, eficiente y alentador, acompañado de música de fondo animada y una explicación de audio concisa. Demuestra el poder de usar un "avatar de IA" con "Texto a vídeo desde guion" para personalizar numerosos mensajes rápidamente, destacando el beneficio para "apelaciones multicanal".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reconocimiento a Donantes

Crea sin esfuerzo vídeos de agradecimiento personalizados y conmovedores que resuenen profundamente con tus donantes, mejorando el compromiso y fortaleciendo las relaciones.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu mensaje de agradecimiento, luego utiliza nuestra plataforma intuitiva para generar tu borrador inicial de vídeo directamente desde tu guion de texto.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre plantillas profesionales y personaliza las escenas de tu vídeo para proporcionar una narrativa visual convincente para tus donantes.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Integra el logotipo de tu organización, los colores de la marca y otros elementos utilizando los controles de marca para asegurar un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo de agradecimiento de alta calidad, optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto, y compártelo fácilmente para llegar efectivamente a tus donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Donantes Impactantes

.

Genera vídeos convincentes impulsados por IA para ilustrar el impacto tangible de las donaciones, demostrando cómo las contribuciones marcan una diferencia real.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos personalizados atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de su función intuitiva de texto a vídeo, permitiéndote generar vídeos profesionales a partir de guiones. Nuestro creador de vídeos de IA ofrece una plataforma fácil de usar para elaborar mensajes de vídeo personalizados de manera rápida y eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para integrar mi marca en los vídeos de reconocimiento?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo, colores y fuentes de tu marca directamente en tus vídeos de reconocimiento a donantes. Puedes aprovechar plantillas profesionales para asegurar una presencia de marca consistente y pulida en todas las comunicaciones.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y voces en off profesionales para el contenido de vídeo?

Sí, HeyGen admite subtítulos automáticos y ofrece capacidades avanzadas de generación de voces en off para mejorar tu contenido de vídeo. Estas características técnicas aseguran que tus vídeos sean accesibles e impactantes, transmitiendo tu mensaje claramente a una audiencia más amplia.

¿Utiliza HeyGen avatares de IA para escalar mensajes de vídeo personalizados?

HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA que pueden entregar mensajes de vídeo personalizados, ofreciendo una solución única para el compromiso y reconocimiento de donantes. Esta capacidad ayuda a escalar tu alcance de manera eficiente sin comprometer el toque personal, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para tus comunicaciones con donantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo