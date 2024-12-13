Creador de Vídeos de Divulgación para Donantes con IA para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Genera vídeos de recaudación de fondos personalizados al instante usando nuestros avatares de IA para conectar más profundamente con los donantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a potenciales nuevos donantes y miembros de la comunidad, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para articular la misión de tu organización y sus necesidades urgentes. El estilo visual debe ser inspirador y enérgico, incorporando imágenes dinámicas de la biblioteca de medios y mostrando el impacto tangible de donaciones pasadas para fomentar el compromiso inmediato y la recaudación de fondos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de historia de impacto de 45 segundos, dirigido a donantes existentes y miembros de la junta, demostrando los resultados directos de sus contribuciones para mejorar el compromiso de los donantes. Aprovecha las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen para crear una narrativa visual empática y esperanzadora, incorporando estadísticas convincentes y un testimonio, con subtítulos para accesibilidad y mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de divulgación general de 90 segundos para un público amplio y potenciales socios corporativos, mostrando la misión y los valores generales de tu organización sin ánimo de lucro utilizando las capacidades completas del Generador de Vídeos de IA de HeyGen. El estilo visual debe ser profesional y aspiracional, empleando imágenes de alta calidad y una locución clara y autoritaria para explicar iniciativas complejas, listo para el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones en varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Divulgación para Donantes

Crea sin esfuerzo vídeos de recaudación de fondos personalizados y profesionales para involucrar a los donantes y potenciar tu divulgación con nuestra plataforma de IA intuitiva.

Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje en nuestra plataforma. Nuestro Generador de Vídeos de IA utiliza capacidades de texto a vídeo para transformar tus palabras en una historia visual dinámica para una divulgación efectiva a los donantes.
Step 2
Selecciona un Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu mensaje con un toque profesional y atractivo, haciendo que tus vídeos de agradecimiento a los donantes sean más personales.
Step 3
Añade Marca y Voz
Personaliza tu vídeo con los logos y colores de tu organización. Genera una locución profesional para asegurar que tus vídeos de recaudación de fondos resuenen poderosamente con tu audiencia.
Step 4
Exporta e Involucra a los Donantes
Finaliza tus vídeos personalizados añadiendo subtítulos y luego exporta en el formato deseado. Comparte tus atractivos vídeos de divulgación para donantes en varias plataformas para mejorar el compromiso de los donantes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza Vídeos de Agradecimiento a Donantes

Produce sin esfuerzo vídeos de agradecimiento sinceros y personalizados para reconocer a los seguidores y fomentar una retención de donantes a largo plazo más fuerte.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear vídeos efectivos de divulgación para donantes?

HeyGen actúa como un avanzado "Generador de Vídeos de IA", empoderando a las "organizaciones sin ánimo de lucro" para producir fácilmente "vídeos de divulgación para donantes" atractivos. Utilizando "avatares de IA" y tecnología de "texto a vídeo", HeyGen simplifica la "producción de vídeos" para iniciativas poderosas de "recaudación de fondos y divulgación", asegurando un atractivo visual profesional.

¿Puede HeyGen generar vídeos personalizados para mejorar el compromiso de los donantes?

Absolutamente, HeyGen permite la creación de "vídeos personalizados" a gran escala, perfectos para emotivos "vídeos de agradecimiento a los donantes" y "comunicaciones individuales con donantes". Esta capacidad incrementa significativamente el "compromiso de los donantes" y fomenta relaciones más fuertes con los "donantes" a través de mensajes únicos.

¿Qué hace de HeyGen una solución fácil de usar para crear vídeos de recaudación de fondos profesionales?

HeyGen ofrece "plantillas intuitivas" y una interfaz fácil de usar, convirtiéndolo en un "Generador de Vídeos de IA" fácil de usar para producir "vídeos profesionales". Sus características de "texto a vídeo" y "generación de locuciones" simplifican la compleja "producción de vídeos", ofreciendo un enfoque "rentable" para crear "vídeos de recaudación de fondos" de alta calidad de manera eficiente.

¿HeyGen admite una marca sólida y escalabilidad para las comunicaciones con donantes de organizaciones sin ánimo de lucro?

Sí, HeyGen ofrece controles de "marca" completos, incluyendo "logos" y colores, para asegurar que todas las "comunicaciones con donantes" estén alineadas con la marca y sean consistentes. Con características como "mensajes de vídeo masivos" y "avatares de IA", actúa como una herramienta escalable de "gestión de vídeos" para que los "equipos de recaudación de fondos" se comprometan y "gestionen a los seguidores" de manera eficiente.

