Crea Impacto con un Generador de Vídeos de Alcance a Donantes

Crea impresionantes vídeos de recaudación de fondos sin esfuerzo utilizando plantillas y escenas intuitivas para atraer a más donantes.

Crea un vídeo personalizado de 30 segundos para expresar un sincero agradecimiento a los donantes recientes, con un avatar de IA atractivo que entregue un mensaje cálido directamente a ellos. Este vídeo, dirigido a los seguidores individuales, debe tener un estilo visual alentador y sincero, complementado con música de fondo suave e inspiradora, perfecto para generar vídeos de agradecimiento a donantes impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de recaudación de fondos convincente de 45 segundos que muestre el impacto tangible de las donaciones a través de una poderosa historia de impacto, dirigido a potenciales nuevos donantes. El estilo visual debe ser inspirador y casi documental, acompañado de una partitura musical emocional y esperanzadora, fácilmente ensamblado utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un mensaje de bienvenida de 60 segundos con el Generador de Vídeos de Incorporación de Donantes para nuevos donantes recurrentes, explicando cómo su apoyo constante marcará la diferencia, aumentando así el compromiso de los donantes. Este vídeo, destinado a nuevos contribuyentes, debe mantener un estilo visual claro y acogedor, con una locución profesional, y puede ser elaborado eficientemente directamente desde un guion utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vibrante vídeo de alcance a donantes de 30 segundos diseñado para marketing en redes sociales, con el objetivo de atraer a un amplio público a una campaña de concienciación general. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, utilizando colores brillantes e imágenes positivas, acompañado de música animada e inspiradora, todo obtenido sin esfuerzo de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Alcance a Donantes

Crea rápidamente vídeos de recaudación de fondos y agradecimiento convincentes para tu organización sin ánimo de lucro, involucrando a los donantes con mensajes personalizados y poderosas historias de impacto.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para vídeos de recaudación de fondos, o comienza con un lienzo en blanco para crear tu mensaje único de alcance a donantes.
2
Step 2
Crea tu Mensaje Personalizado
Escribe tu guion para vídeos de agradecimiento a donantes o historias de impacto, luego elige un avatar de IA para entregar tu mensaje de texto a vídeo con emoción auténtica y claridad.
3
Step 3
Mejora Visuales y Sonido
Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para añadir visuales y música atractivos. Genera locuciones profesionales y asegura la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo de alcance a donantes de alta calidad en el formato de aspecto deseado y expórtalo fácilmente, listo para conectar con los donantes a través de todos tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Comparte poderosas historias de impacto de donantes

Crea vídeos atractivos para resaltar el éxito y el impacto de las donaciones, fomentando relaciones más profundas con los donantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a generar vídeos de alcance a donantes impactantes?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, permitiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro generar fácilmente vídeos de alcance a donantes convincentes. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para compartir historias impactantes que resuenen y fomenten el compromiso.

¿Puedo crear vídeos personalizados de agradecimiento a donantes con HeyGen?

Por supuesto, HeyGen facilita la creación de vídeos personalizados de agradecimiento a donantes de manera simple y eficiente. Utiliza nuestras plantillas personalizables y la avanzada generación de locuciones para añadir un toque único y sincero que fortalezca el compromiso de los donantes.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz Generador de Vídeos de Incorporación de Donantes?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación de donantes atractivos utilizando herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar y plantillas profesionales. Incorpora fácilmente tu marca y añade subtítulos/captions para asegurar que tu mensaje sea claro y acogedor.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de recaudación de fondos para redes sociales?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear vídeos de recaudación de fondos dinámicos optimizados para el marketing en redes sociales. Accede a una rica biblioteca de medios y música de stock, y utiliza el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para asegurar que tu contenido luzca genial en cualquier plataforma.

